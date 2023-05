Según Vogue, el truco más efectivo para prevenir el envejecimiento prematuro es hacer masajes con hielo sobre la cara, en la mañana y en la noche. La técnica consiste en envolver cubos de hielo en un paño y hacer movimientos circulares para hidratar y tonificar.

No obstante, antes de aplicar el hielo también es importante limpiar a profundidad el rostro y asegurarse de que la piel está libre de maquillaje. Además, de ninguna manera deberá ser usado directamente sobre la piel porque podría ocasionar quemaduras.

Incluso, la cantante colombiana Karol G contó que esta es una de las estrategias que utiliza antes de los conciertos, premios u ocasiones especiales para que el maquillaje le dure toda la noche.

@voguespain Este es el mejor consejo de belleza de @Karol G. “Cierra mucho los poros, además le da firmeza a la piel y se ve bonita, tersa e iluminada”, cuenta la cantante mientras se aplica hielo sobre el rostro. Esta noche lanza su nuevo álbum titulado ‘Mañana será bonito’ (y en el que incluye un nuevo hit con @Shakira ♬ sonido original – Vogue España

“Eso cierra mucho los poros, además le da firmeza a la piel, se ve bonita, tersa, iluminada y es un súper ‘tip’ que con seguridad va a funcionar”, aseguró la cantante.

Qué pasa si se pone hielo en la cara todos los días

El centro de estética y dermatología Eternia señaló que las temperaturas bajas mantienen la piel más firme gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Además, el frío provoca que la sangre suba a la superficie, defensa los músculos faciales y revitaliza.

Por otro lado, Vogue señaló que no existen contraindicaciones para el hielo, se puede aplicar todos los días masajeando durante uno o dos minutos la mandíbula, las mejillas, la nariz, los ojos y la frente. No habrá efectos negativos si la piel es sensible.

“Estimular la circulación sanguínea, cerrar los poros abiertos, prevenir los puntos negros, desinflamar los ojos hinchados, combatir las ojeras, tonificar y refrescar la piel sin efectos secundarios, como primer maquillaje o para tratar el acné”, detalló el portal.

Por qué es bueno ponerse hielo en la cara

De igual forma, el hielo es uno de los productos más rápidos y efectivos para tratar el acné de forma temporal por las siguientes razones: