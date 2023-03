Natalia Segura, mejor conocida en las redes sociales como ‘La Segura’, se encuentra en la mira de los internautas debido a la reciente polémica que está protagonizando con su colega Nicolás Arrieta, luego de haber preocupado a sus seguidores por mantener una tristeza profunda.

Todo inició porque la caleña, a través de sus historias en Instagram, insinuó que Netflix se volvería millonario si optara por hacer una serie basada en su vida, ya que no le ha tocado fácil estos dos últimos años.

Sin embargo, Nicolás no se aguantó y le respondió:

Ante esto, ‘La Segura’ se mostró un poco confusa y no dudo en reaccionar.

“Quisiera saber si te debo plata, que yo sepa no he tenido contacto contigo como para deberte algo a ti como para que tengas tanto poder de decir ‘de la plata que debe’ o de qué fuentes sacas esa información”, expresó.

Por esta razón, aprovechó públicamente para aclarar que no le debe dinero a nadie y que antes le deben es a ella.

“A mí es la que me quedaron debiendo plata, indemnización y hasta jubilación, por la cantidad de cosas, estafas y robo por lo que he pasado”, reveló.

Natalia expresó que prefería no decir nombres, pero dejó claro que sí ella quisiera ver el mundo arder lo haría ya que tiene todas las pruebas suficientes, aunque prefiere resolverlo todo en tribunales.

“Si yo quisiera ver el mundo arder… a esas personas no les conviene que yo abra mi boca y mucho menos públicamente porque se los juro que se les vendría el mundo encima y es por la única razón que no lo hago (…) solo no me busquen”, señaló.