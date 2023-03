Aunque los ‘creadores de contenido’ tienen la oportunidad de conocer a muchas personas famosas y comparten con ellos en diferentes espacios, una despedida de soltera no parecía el espacio indicado para hacer una presentación de este tipo. Pero ‘La Segura’ no pudo aguantar las ganas de lanzarse en busca de Tini Stoessel y la reacción de la artista dejó mucho para pensar.

En una serie de historias que publicó la vallecaucana el pasado miércoles 1 de marzo de 2023, Natalia Segura (nombre de pila de la colombiana) anticipó que iba a estar en una fiesta muy especial y llena de mujeres famosas. Y como todo el día dejó la incógnita de con quién iba a estar, sus seguidores estuvieron muy pendientes de la sorpresa de la noche.

Cuando llegó a la fiesta ‘La Segura’ se encontró con Alejandra Jaramillo, la actriz y presentadora ecuatoriana que es muy conocida por su trabajo en Estados Unidos. Después subió una historia al lado del ‘Youtube’ James Charles, que es experto y referente en maquillaje.

Pero la respuesta de la mujer a la que le estaban haciendo la despedida de soltera se dio cuando entró bailando al lugar de la fiesta, en Miami, la ‘influenciadora’ ‘Lele Pons’. Que también es conocida por incursionar como cantante, actriz, presentadora y humorista, ya en ese punto no había ningún misterio.

Pero en una historia posterior, ‘La Segura’ anticipó que iba a hacer algo que, tal vez, no iba a gustar y lo explicó así:

“A mí no me importa quedar como ‘fan’ loca. Voy a quedar en este momento…”.

En ese momento mostró a Tini Stoessel, reconocida actriz, cantante y estrella argentina, que fue novia de Sebastián Yatra y actualmente tiene una relación con Rodrigo de Paul, reciente campeón con la selección de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Y a puro grito, ‘La Segura se acercó y le dijo, sin mediar más palabras:

“Perdón, pero yo te amo. No puedo creer que te esté conociendo en este momento.Cómo estás?…Ay, no. Me voy a morir”.