Los problemas de salud que ha enfrentado ‘La Segura’ desde hace más de nueve años han sido parte de la conversación en sus redes sociales, ya que un dolor crónico en su espalda baja la ha tenido que llevar al hospital en repetidas ocasiones. (Le puede interesar: “Soy becado del Gobierno”: exnovio de Aída Victoria Merlano reveló dato y acalló críticas) Sus seguidores han estado al tanto de todo lo que pasa alrededor de sus dolencias físicas, pero en los últimos meses, la ‘influenciadora’ caleña había decidido parar de contar aspectos de su estado de salud para evitar “el qué dirán”.

Solo hasta hace poco, ‘La Segura’ volvió a toca el tema de su dolor de espalda crónico y se sinceró con sus seguidores. La vallecaucana de 30 años reveló que estaba cansada de fingir en sus redes sociales y dio detalles de todo lo que ha tenido que pasar durante este 2022.

¿Qué fue lo que dijo ‘La Segura’?

En sus historias de Instagram dijo que quería volver a ser “esa Segura que no se callaba muchas cosas o que no dejaba de contarles muchas cosas”, y continuó afirmando que después de casi ocho años de estar en redes sociales, se ha mantenido como una personalidad muy genuina. (Lea también: “No hay cura”: Taliana Vargas revela secretos para enfrentar enfermedad que daña la piel) A pesar de su sinceridad, ‘La Segura’ afirmó que se ha tenido que callar en ciertas ocasiones por evitar los malos comentarios de las personas. “Yo he perdido mucho eso de mí por la gente que hay hoy en día que tiran hate y por eso también a veces me he comportado un poco respondona con algunas personas que hablan sin saber, porque llega el punto donde uno se cansa, se harta”. Pero, decidió hablar con sus seguidores y contarles cómo se encontraba actualmente. “No estoy pasando por un buen momento, de hecho yo duré en cama siete meses por un dolor crónico, en esos siete meses pasaron muchas cosas. Yo me paré de una cama después de siete meses de estar completamente tirada por un dolor crónico (…) tuve que dejar de trabajar, anulé mi vida por completo”, contó la ‘influenciadora’ caleña. (Vea también: Salud de Bruce Willis se deteriora rápidamente por enfermedad; familia ora por milagro) ‘La Segura’ agregó que durante todo su proceso se ha tenido que someter a la aplicación de inyecciones para aliviar su dolor, a las que llama ‘bloqueos’. Sin embargo, en los últimos meses esos tratamientos no la han ayudado del todo. El dolor es tan fuerte, cuenta, que en un mes tuvo que aplicarse tres ‘bloqueos’, teniendo en cuenta que en un año, máximo, se pueden aplicar cuatro. “Después de cuatro meses de estar super bien tuve una recaída, pero yo decidí callar, no quiero ser juzgada por la gente y tuve que oprimir mis sentimientos, mis emociones y mi realidad”, afirmó y continuó diciendo que “el dolor volvió en un 50 % y no en un 100% hace más o menos tres meses”. (También puede leer: Irresponsables se metieron flotando al río Medellín para ver alumbrados navideños)

‘La Segura’ se cansó de fingir

“De las cosas más difíciles para mí es fingir, tener que fingir en redes sociales por el miedo al que dirán o porque la gente simplemente piensa que tú haces marketing con estas cosas tan delicadas y me dediqué a eso, a ponerme una careta y a fingir que todo estaba bien”, dijo.

Y añadió: “El dolor está super constante, está fuerte, vivir con dolor no es bonito, no es agradable, afecta tus emociones, tu salud mental y yo honestamente ya no sé qué hacer, no sé qué hacer y desde que a mí me pasó lo que me pasó, yo siento que no volví a ser la misma de antes porque estoy muy afectada”.

¿Qué enfermedad tiene ‘La Segura’?

En 2021, ‘La Segura’ publicó una foto en Instagram donde contaba qué le había sucedido y cuál era la razón de sus dolores de espalda crónicos. Allí contó que sufría de un trauma raquimedular que se creó como causa de dos impactos de bala que sufrió hace nueve años.