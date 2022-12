La colombiana Taliana Vargas anunció en el 2020 que le habían diagnosticado vitíligo, una enfermedad incurable que ocurre cuando las células productoras de pigmentos dejan de funcionar o mueren, lo que causa la perdida de color de la piel. Esta afección puede provocar manchas descoloridas en cualquier parte del cuerpo, como los ojos, la boca, el cabello y la espalda.

Desde que fue diagnosticada con esta enfermedad, Vargas ha tomado una actitud positiva sobre la afección y se ha convertido en un ejemplo para las personas que sufren de lo mismo. De hecho, este mismo problema lo tuvo el icónico cantante Michael Jackson.

Precisamente, la actriz volvió a hablar del vitíligo en sus redes sociales y a través de un video que publicó mostró imágenes de cómo le ha cambiado su rostro con las manchas que le salen en la piel. Además, dejó un emotivo mensaje para las personas que se sienten mal por sufrir de esta enfermedad.

“En la calle, en redes, por todos lados me preguntan por mi vitíligo. Se me acercan millones de personas pidiendo una solución. Cuando les respondo que no hay cura, que aceptarlas con amor es una decisión llena de liberación, ahí aprendí a amarlas. No pican, no duelen, son solo manchas blancas en la piel. He tratado todas las cremas, aparatos, fototerapias y de más; no como gluten ni procesados. Lo único que funciona es amarlas”, escribió Taliana Vargas.

Esta no es la primera vez que la exreina y actriz asegura que tiene una enfermedad, en diciembre de 2017 destapó que padece “hipertiroidismo de Grave”.