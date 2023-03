Natalia Segura, la creadora de contenido conocida como ‘La Segura’, hace poco preocupó a sus seguidores, pues en sus historias de Instagram posteó una imagen con un mensaje bastante desesperanzador.

En este caso, la caleña con el contenido que compartió en sus redes sociales se mostró decepcionada del mundo y las personas.

En efecto, este texto dejó en evidencia que la ‘influencer’ estaría pasando por un mal momento y a pesar de que en ese momento ‘La Segura’ no dio muchos detalles, recientemente publicó unas historias donde se refirió al tema.

En esta oportunidad, la caleña confesó que no ha tenido buenos días, pero por el momento no quiere ahondar en la situación que está viviendo.

“Sé que muchos han estado como preocupados escribiéndome al DM alocadamente por la imagen que puse el otro día y borré después. Sí, no estoy pasando unos buenos días en estos momentos, pero no nos vamos a enfocar en esto ”, inició.

Y continuó: “Tampoco les voy a contar de ha mucho porque he estado así, porque no quiero. Más bien si en algún momento después de toda la ayuda que me están brindando, pues logro salir como de esto. Se los contaré como testimonio, para que sepan que no están solos y que todos en la vida pasamos por cosas”.