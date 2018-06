Bueno esta foto la hicimos cuando estaba en Barranquilla ya con un mes sin entrenar y con una alimentación no tan sana porque así es la vida, bella e impermanent e como el cuerpo… Ya que veo cómo se se tratan algunas por aquí, como hablan con despreció de su propio cuerpo y como se comparan conmigo, pues aquí les dejo, así soy yo imperfecta pero feliz, amo cada aspecto de mi cuerpo y me amo cuando estoy súper flaca o musculosa o cuando retengo líquidos, con la piel que me sobra con el músculo que me falta, porque para mi hace mucho dejo de importar como me ven solo me importa como me siento yo y yo me siento preciosa como todas ustedes independiente de la talla, género, estrato, color, sabor y tamaño … NO MÁS FALSO FITNESS.. esto es para mejorar la salud, no para destruir el autoestima de quien te sigue, esto último para tanta “influenciadora fit” las reto a Mostar su cuerpo de verdad sin luz, sin pose, sin miedo, con verdad con verdadera autoestima , porque el amor propio nada tiene que ver con tu aspecto físico, tiene que ver con tu auto conocimiento y amor a tu creador 🙏🏽❤️ las quiero ver pues … no más pendejadas , sin filtros y mostremos que no existe un cuerpo perfecto , existen almas hermosas y tod@s la tenemos porque somos parte de un todo, somos lo mismo . Suban su foto fit y usen el hashtag #SanaLocuraSinMiedo y muéstrame que quieres una sociedad Sana y amorosa .

