Díaz indicó que la gente aún lo recuerda e incluso se toman fotos con él cuando lo ven preparando sus empanadas.

“Chévere que la gente lo reconozca a uno y que tengan un buen recuerdo, a pesar de que se cometieron algunos errores”, comentó Díaz al programa.

Con respecto al estreno de ‘La gloria de Lucho’, una serie basada en aspectos de su vida, el exconcejal comentó que nunca se imaginó que su historia saliera por televisión.

“La novela me ha dado a conocer. Pasan carros que me pitan y los conductores me saludan. Ha sido una expectativa muy grande”, indicó Díaz.

El embolador fue elegido concejal de Bogotá en el año 2000 con 18.382 votos.