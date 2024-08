Por: Canal Uno

El cantante de música popular ‘Luisito’ Muñoz reveló, a través de su cuenta oficial de Instagram, que su padre se encuentra internado en un centro asistencial por cuenta de una falla cardiaca.

El artista pidió a sus seguidores oraciones por su padre y, de hecho, apareció con él en un video y se puede ver en la camilla diciendo que se encuentra un poco mejor.

Nuestro equipo periodístico se comunicó con un especialista en cardiología, quien nos indicó que la falla o insuficiencia cardiaca es cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo, pero no significa que el corazón se haya detenido o esté a punto de hacerlo. Sin embargo, sin suficiente flujo de sangre, es posible que los demás órganos no funcionen como deberían hacerlo, lo que desencadena graves problemas.

