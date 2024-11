Bernie Moreno, hermano del Expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, aspira al senado de Estados Unidos en las elecciones que se encuentran en proceso de conteo de votos.

El colombiano, que tiene el respaldo del partido Republicano, del candidato Donald Trump, tiene hasta el momento un 51,3 % de los votos frente a 45,4 %, de su más cercano contendor Sherrod Brown, quien es actual parlamentario.

Hasta el momento, el escrutinio alcanza el 73 %, según informa la agencia AP. De esta manera, Moreno podría hacer historia al convertirse en senador del estado de Ohio.

#UPDATE: With a little over half the vote counted in Ohio, Bernie Moreno has a slight lead.

Senator Brown’s watch party isn’t exactly electric at the moment.@WCPO pic.twitter.com/2Mr3HFbpUC

— Sean DeLancey (@SeanDeLanceyTV) November 6, 2024