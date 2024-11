Estados Unidos vive una de las campañas electorales más importante de los últimos años, con dos candidatos que tienen ideas diametralmente opuestas en cuanto a temas relevantes en ese territorio, como lo es la desbordada migración y la creciente inflación.

Por ahora, las encuestas publicadas por importantes medios como The New York Times, no se atreven a pronostica quién será el ganador, pues la diferencia entre el republicano y la demócrata es muy cerrada, pero que en estados visagra como Pensilvania o Nevada le darían una ligera ventaja a Harris.

Cuándo son las elecciones en Estados Unidos

Hasta el momento, más de 78 millones de personas han emitido su voto anticipado, pero este martes 5 de noviembre se espera que el grueso del pueblo estadounidense, en el que más de 36 millones de latinos están habilitados para sufragar, salga masivamente a las urnas.

EN VIVO elecciones presidenciales en EE. UU.: encuestas y resultados

6:28 p.m2024-11-04T18:28:28-05:00 ID: fbcxj Así votarían estados clave en elecciones de Estados Unidos El más mínimo cambio puede cambiar la historia de Trump o Harris. Estados Unidos está por presenciar el espectáculo electoral más importante en su historia. 🇺🇸 El resultado de estas #elecciones dependerá de la capacidad de ambos candidatos para movilizar a su base y ganar la confianza de los indecisos en los estados clave. 🤝 Los Estados… pic.twitter.com/VqE30ypqAZ — Rodrigo Quintanilla (@rquintanillas) November 4, 2024

Cuándo se cierran las votaciones en EE. UU.

Los electores tendrán plazo para ejercer su derecho al voto hasta el próximo martes de noviembre a las 12:00 a. m. (hora del este de EE. UU.), en estados como California, Hawái y Alaska, pero hasta las 6:00 p. m. en lugares como Indiana y Kentucky.

