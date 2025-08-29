Luego de que se conocieran las últimas imágenes de Valeria Afanador en el colegio, las dudas sobre qué fue lo que pasó no se despejan. Muy por el contrario, ahora hay muchas más.

En las imágenes grabadas con las cámaras de seguridad del colegio, se ve a la niña sobre una cerca viva que hay en la parte de atrás. Ella camina durante varios minutos casi que pegada a la vegetación, pero lo que más llama la atención de este video es que ella ingresa 7 veces en diferentes lugares antes de desaparecer.

El video también demuestra que mientras que la niña está caminando por ese sector del colegio, hay otros niños con colchonetas y jugando fútbol, pues cerca de allí hay una cancha de fútbol que aparentemente es usada para las clases de educación física.

El colegio, aparentemente, no tenía ninguna cámara que les sirviera para vigilar la parte posterior del colegio, razón por la que no tienen ninguna evidencia sobre qué pasó con la menor de edad cuando cruzó la cerca por séptima vez y desapareció en una zona boscosa.

Pero la revelación de las imágenes deja varias preguntas. ¿Había alguien al otro lado de la cerca que la estuviera incentivando a pasar en varias oportunidades? Una de las hipótesis que ha surgido recientemente apunta a que habría una tercera persona que habría provocado la desaparición forzosa de la niña.

Las últimas imágenes de Valeria Afanador fueron grabadas cerca de las 10 de la mañana, pero las autoridades han señalado que el reporte de su desaparición se hizo a la 1 de la tarde. Durante esas 3 horas, se cree que las personas del colegio estuvieron buscando a la niña con sus propios medios, pero esto también habría sido clave para que, en caso de que hubiera una mano externa, esta tuviera tiempo de actuar. Sin embargo, frente a esto, la pregunta de la familia es por qué tardaron tanto en avisar a las autoridades expertas.

Luego de más de 15 días de búsqueda, las autoridades locales han señalado que es poco probable que Valeria esté en la zona boscosa o en el río que está cerca del colegio, pues ya han hecho toda la búsqueda y hasta el momento no han conseguido ninguna pista que los lleve a pensar que esté por allí.

Aunque se ha dicho que para el colegio era normal que la niña se escondiera, eso también provoca dudas, pues había advertencias previas que indicaban un riesgo, pero no se tomaron las precauciones necesarias para que ni ella, ni otro niño estuviera en peligro. Lo cierto es que ahora el colegio está en el ojo del huracán, mientras que la familia de Valeria Afanador sigue sin saber nada sobre el paradero de la niña.

