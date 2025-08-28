El caso de Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá el pasado 12 de agosto, sigue generando conmoción. Recientemente se revelaron videos que muestran los últimos momentos en los que fue vista dentro del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.

En las imágenes, grabadas hacia las 10:02 a. m., se observa a la menor jugando en una zona verde, intentando en varias ocasiones salir por una cerca viva, hasta que finalmente logra hacerlo. Cerca de ella aparece una persona que está bajo investigación, pues habría sido testigo de sus movimientos antes de que se perdiera su rastro.

Este es el video revelado por Noticias RCN:

#ATENCIÓN | Noticias RCN tuvo acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad en las que se ve a Valeria Afanador, minutos antes de su desaparición en el colegio de Cajicá. pic.twitter.com/56anx9xZ5T — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 28, 2025

Las autoridades inicialmente concentraron la búsqueda en el río Frío, hipótesis que fue descartada tras operativos con buzos. Ahora, se considera con más fuerza la posibilidad de una desaparición forzada.

La familia insiste en que Valeria no pudo salir sola y su abogado, Julián Quintana, pidió abrir dos líneas de investigación: una hacia la institución educativa, señalando que la escena fue alterada, y otra hacia un posible secuestro.

El colegio rechazó las acusaciones, asegurando que no manipuló pruebas y que los cambios en la zona se debieron al tránsito de cientos de personas durante la búsqueda.

También aclaró que las declaraciones de su rectora, sobre un exempleado, fueron sacadas de contexto y no constituyen imputaciones formales.

