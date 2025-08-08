En el pódcast ‘Más allá del silencio’ habló una de las mejores amigas de Silvana Torres, la joven de 19 años señalada de asesinar a su hija de dos años en Manizales. La mujer entregó un crudo relato de lo que, según ella, ocurrió dentro de la vivienda y que fue presenciado por la madre de Silvana, abuela de la niña.

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó cuando Silvana cerró la puerta de la casa. Poco después, se dirigió a la cocina y, sin que nadie lo advirtiera, tomó un cuchillo y fue directo hacia la menor. Los gritos alertaron a la madre de Silvana, quien salió al ver lo que pasaba.

Qué pasó con Silvana Torres

La puerta estaba cerrada y un joven, usando un palo, rompió un acrílico en la parte superior para poder abrirla. Al ingresar, encontraron a la niña con los ojos abiertos y pálida, mientras Silvana estaba a un lado con una herida en el cuello.

“La puerta cerrada y un muchacho vino con un palo y en la parte de arriba dañó un acrílico, con un palo abre la puerta […] La niña estaba con los ojos abiertos y pálida, Silvana estaba a un lado con la cortada que tenía en el cuello”, comentó la mujer.

Según la mujer, tanto la menor como su madre fueron sacadas del lugar con curaciones improvisadas para contener la sangre.

“A la niña la sacaron con una curación (en el cuello) tapándole la sangre y a Silvana también la sacaron con otra curación”, añadió.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

