Una historia macabra de violencia intrafamiliar y asesinato ha estremecido a Italia y a Colombia por igual. Lorena Venier, enfermera italiana de 61 años, confesó ante el Tribunal de Udine que asesinó y desmembró a su hijo Alessandro Venier, de 35 años, con la ayuda de su nuera colombiana, Mailyn Castro Monsalvo.

La impactante confesión fue dada durante una audiencia judicial y los detalles que entregó la mujer, junto con los elementos materiales y químicos que usó para perpetrar el crimen resultaron bastante perturbadores para ya el difícil caso que llevan las autoridades.

Venier explicó que el crimen ocurrió en su casa, ubicada en Gemona, al norte de Italia. Según citó la mujer, usó una sierra y una sábana para cortar el cuerpo en tres partes sin dejar rastros de sangre que fueron descubiertos por la policía local: “No había salpicaduras, por eso los Carabineros encontraron todo en orden”.

La enfermera aseguró que el asesinato fue planeado con anticipación. En su testimonio, relató que ella y su nuera primero intentaron adormecer a Alessandro con limonada mezclada con medicamentos. Como no surtió efecto, usó insulina que tenía desde hace años en su casa. “Le puse dos inyecciones de insulina. Las tenía en casa desde hacía unos cinco años”, dijo, añadiendo que las consiguió en su antiguo trabajo.

La muerte del hombre ocurrió cerca de las 11 de la noche, según dijo Venier. Afirmó que también intentaron asfixiarlo con una almohada, pero Alessandro luchó hasta el final. De acuerdo con lo detallado por la madre, fue entonces cuando decidieron esconder el cuerpo en un contenedor, aunque no cabía, y ella optó por cortarlo. “El plan no era diseccionarlo. Lo hice yo misma cuando nos dimos cuenta de que el cuerpo no cabía en el contenedor”, aseguró.

Mailyn (la colombiana), según Venier, ayudó en todo el proceso: “Ella fue quien transportó los tres pedazos al garaje, los metió en el barril y los cubrió con cal viva”. La pareja de criminales había preparado una coartada, asegurando que Alessandro se iría a Colombia.

Sobre el motivo del asesinato, Venier aseguró que Mailyn le pedía ayuda desde enero, cuando nació su hija. Afirmó que su hijo golpeaba e insultaba a su esposa, y que incluso la agredió a ella cuando intentó denunciarlo. El crimen fue descubierto porque Mailyn llamó a emergencias en medio de una crisis emocional.

Según informó El Tiempo, Marylin Castro Monsalvo y su suegra Lorena Venier fueron acusadas por la Fiscalía de Udine (Italia) por los caros de homicidio agravado, premeditación, ocultamiento de cadáver y la comisión del crimen en presencia de un menor. Un juez avaló las capturas de ambas mujeres, pero otorgó una medida menos estricta para la colombiana, debido a que es madre de una niña de seis meses.

