Apenas se conoció el fallo absolutorio del Tribunal Superior de Bogotá que revocó la condena contra Álvaro Uribe, una celebración inesperada resonó en redes y en la esfera política: Alicia Franco, política de casi 90 años y exaspirante al Senado, apareció con una botella de whisky en mano para festejar la decisión.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Álvaro Uribe habló luego de ser absuelto: mandó mensaje a Vicky Dávila y a Diego Cadena)

“Es un día muy importante para todos los colombianos, todos los que amamos la democracia y queremos al doctor Álvaro Uribe”, dijo Franco en un video que comenzó a circular tras la noticia.

En su mensaje elogió al exmandatario y lo defendió con frases contundentes: “Reconocemos el valor que tiene este varón y el pecado que él cometió fue haber querido a Colombia y haberla entregado libre como nosotros la necesitamos, viva el doctor Álvaro Uribe”.

Lee También

La veterana dirigente no escatimó en su júbilo y en apuntes de tono enfático aseguró que quienes intentaron encarcelar al exgobernante fracasaron: “Nos vamos a celebrar el triunfo porque no se quedaron con la suya sus enemigos que querían verlo preso.

Alicia Franco pone el pecho por Álvaro Uribe

Ese hombre no puede entrar a una cárcel porque es un hombre muy importante para el mundo entero, para Colombia y para todos los que lo amamos”.

Franco, además, lanzó una imagen exagerada que subraya la intensidad de su respaldo: “Tendrían que llevarnos por lo menos a unos 53 millones de personas a la cárcel el día que pensaran llevarlo”, afirmó, en una declaración que resume el clima de polarización que ha acompañado al caso.

La reacción de Alicia Franco se suma a la ola de respuestas públicas tras el fallo que absolvió a Uribe de los cargos por soborno a testigos y fraude procesal. El veredicto, leído en una tensa audiencia, revocó una condena de 12 años que había sido impuesta en primera instancia apenas tres meses atrás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alicia Franco (@soyaliciafranco)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.