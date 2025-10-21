En la noche de este lunes, 20 de octubre, se jugó uno de los partidos más importantes de la fecha en la Liga BetPlay, pues Independiente Medellín recibió a Independiente Santa Fe en un juego muy importante en el camino a la clasificación.

Al final, los equipos no se sacaron diferencias, puesto que terminó 1-1 gracias a los goles de Hugo Rodallega por los visitantes y de Francisco Fydriszewski por los locales.

Sin embargo, la mala noticia fue que en los últimos minutos del encuentro, el juez central tuvo que suspender y terminar el partido porque una lluvia no permitió que se siguiera jugando, ya que el balón no rodaba más precisamente por los charcos que había. Este es el momento en el que se toma la determinación:

🌧️⚽ El partido entre Medellín y Santa Fe fue detenido por condiciones climáticas.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/CL065SltH0 — Win Sports (@WinSportsTV) October 21, 2025

Ahora, esto destapó un grave problema en el escenario deportivo más importante de la capital antioqueña, ya que debido a la intensidad de la lluvia, quedaron en evidencia numerosas goteras en el techo del estadio, por lo que prácticamente llovía más adentro que afuera.

Es más, los aficionados del ‘Poderoso’ grabaron videos y se ve que incluso debajo de las graderías hay grandes filtraciones de agua, lo cual es bastante grave porque se evidencia una falla estructural importante a la cual hay que ponerle cuidado.

❌¡EN EVIDENCIA EL MAL ESTADO DEL ATANASIO GIRARDOT! 👇Se registraron FALLAS en la estructura del estadio, lo que ocasionó filtraciones de agua al final del partido Medellín – Santa Fe 📹@marcerzm y @juanda_rpo 📻#ElVbarCaracol con los detalles desde las 2PM por @CaracolRadio pic.twitter.com/MeLESheTju — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 21, 2025

Y es que esta no es una situación nueva, pues las grietas en las graderías y demás ya llevan bastante tiempo y por eso se le pide intervención a la Alcaldía liderada por Federico Gutiérrez, pero hasta ahora no se le ha hecho nada a este escenario deportivo que es de los más importantes del país.

Y es que cabe recordar que a diferencia de El Campín, el Pascual Guerrero, el Centenario y varios más, el Atanasio no fue remodelado en 2011 para el Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Colombia, ya que había sido intervenido en 2006, por lo que solo se arreglaron los camerinos, baños y la instalación de las sillas, más no nada estructural.

