La celebración del “Dicembrito” se hace en el barrio 19 de Abril, de Itagüí, municipio de Antioquia que hace parte del Valle de Aburrá. Este festejo se lleva a cabo todos los 30 de agosto, que para fortuna de los residentes, en este 2025 cayó durante un fin de semana.

Durante este día, la comunidad decoró los pasillos de su barrio con luces navideñas, muñecos de Papá Noel y otros adornos alusivos a la Navidad. Asimismo, hicieron un pesebre y prepararon comida típica de la época, como natilla y buñuelos, y disfrutaron de conciertos y ‘shows’ de bailes de artistas locales.

Esta tradición nació de una iniciativa de los vecinos, indicó Teleantioquia, pero con el tiempo se volvió muy popular. Incluso, atrae a ciudadanos de otras partes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por lo mismo, el concejo municipal de Itagüí consignó esta celebración en el Acuerdo Municipal N.° 13 del 6 de diciembre de 2024, como un patrimonio cultural local, con la intención de protegerla y preservarla a través del tiempo, agregó el medio antioqueño.

¿Cuánto tiempo se gasta de Medellín a Itagüí?

Medellín y Itagüí, municipios vecinos en el Valle de Aburrá, están separados por apenas 14 kilómetros, lo que convierte el trayecto entre ambos en uno de los desplazamientos más frecuentes para estudiantes, trabajadores y visitantes de la región. Sin embargo, el tiempo de viaje puede variar considerablemente según el medio de transporte y las condiciones del tráfico metropolitano.

En promedio, el recorrido en carro particular o taxi puede tardar entre 20 y 40 minutos, dependiendo de la hora del día. En horas valle, el trayecto suele ser más ágil y puede hacerse en menos de 25 minutos. Pero durante los picos de congestión, especialmente en la mañana y al final de la tarde, el tiempo puede duplicarse.

Los ciudadanos cuentan con con la posibilidad de desplazarse entre los dos destinos en el metro de Medellín. Desde estaciones centrales como San Antonio o Industriales, el traslado hacia Itagüí tarda alrededor de 15 a 20 minutos, dependiendo del punto de partida. Este medio de transporte es valorado por su rapidez y por evitar los frecuentes trancones en superficie.

