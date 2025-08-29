Se trata de Nariño, un pueblo antioqueño ubicado a casi cuatro horas de Medellín, que fue fundado en 1827, aunque el reconocimiento como municipio se le dio en 1913, y al que se le conoce como el ‘Balcón verde de Antioquia’, por sus encantadores paisajes.

Este zona del país es reconocida por las siete cascadas del Espíritu Santo, una sucesión de caídas de agua de 110 metros de altura, que recibe decenas de visitantes que quieren conectarse con la naturaleza.

No obstante, el ‘Balcón verde de Antioquia’ también tiene otros atractivos, como el río Samaná sur y las termales del Espíritu Santo, ubicadas en un ecohotel, a las que se les asocian beneficios para la salud de la piel y el bienestar general.

En términos culturales, uno de los aspectos más representativos de Nariño es su tradición religiosa. Las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen y las celebraciones de Semana Santa son eventos que reúnen a la comunidad y atraen a visitantes de municipios vecinos. Estas celebraciones no solo fortalecen la identidad local, sino que mantienen vivas costumbres que han pasado de generación en generación.

Cómo llegar a Nariño, el ‘Balcón verde de Antioquia’

Lo más sencillos para llegar a este mágico destino es tomar un bus desde Medellín, cuyo pasaje tiene un costo aproximado de entre 35.000 y 40.000 pesos. Los que quieren hacer el viaje en un carro particular pueden tomar la vía del Túnel de Oriente, seguir por San Antonio de Pereira, pasar por Sonsón y llegar hasta Nariño.

El recorrido toma unas cuatro horas. Cabe destacar que durante el trayecto hay un peaje de casi 20.000 pesos, por lo que es importante incluir en el presupuesto ese gasto y el de la gasolina.

