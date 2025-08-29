La Policía Nacional capturó este jueves 28 de agosto de 2025 a Juan Camilo Jaramillo, conocido como alias ‘Bola’, considerado uno de los delincuentes más buscados de Itagüí.

La detención se llevó a cabo en el sector Las Margaritas del barrio Ditaires, luego de un operativo de control y prevención que contó con el apoyo clave de información ciudadana.

Alias ‘Bola’, sobre quien pesaba una orden de captura emitida por un juzgado de Medellín, enfrentaba cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 13 millones de pesos por información que facilitara su captura, dado su rol como presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada al microtráfico en el sur del Valle de Aburrá.

Noticias Antioquia hoy: quién era alias ‘Bola’

Alias ‘Bola’ no era un desconocido para las autoridades. Su historial delictivo incluye un escape en marzo de 2025, cuando evadió un operativo en el que fueron capturados nueve miembros de su misma organización.

Tal y como reportaron en Infobae, las investigaciones lo señalan como el coordinador de la distribución de estupefacientes en las denominadas “plazas de vicio” de los barrios Yarumito, San Pío X, Guamalito y La Independencia, donde recaudaba ganancias ilícitas que superaban los seis millones de pesos diarios.

Además de los delitos relacionados con el narcotráfico, Jaramillo enfrentaba una orden de captura por violencia intrafamiliar, tras denuncias de maltrato físico contra su compañera sentimental, lo que agrava su perfil delictivo.

En 2024, durante un allanamiento en el barrio La Finquita, las autoridades capturaron a su madre, Sandra, y a su hermano Johann, en una operación donde se incautaron 600 dosis de estupefacientes, un supresor de sonido para arma de fuego y máquinas artesanales para el armado de cigarrillos.

A raíz del suceso, alias ‘Bola’ publicó en redes sociales una imagen de su madre y hermano acompañada del mensaje: “Mi vieja, mi vieja, perdón”.

Aunque le pidió perdón a su mamá por meterla a la cárcel, la justicia no lo perdonó y hoy está tras las rejas. Alias “Bola”, quien era buscado por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y porte de estupefacientes, fue capturado. En Itagüí, el delincuente no la tiene… pic.twitter.com/zMAwYjGQeA — Alcaldía de Itagüí (@AlcaldiaItagui) August 29, 2025

