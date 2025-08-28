Luna, conocida en redes sociales como “la francesa paisa”, compartió un experimento social que visibiliza el acoso callejero que enfrentan las mujeres a diario en las calles de Medellín.

(Lea también: Mujer en Bogotá fue atacada por sus vecinos por pedirles que le bajaran a volumen de la música)

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la creadora de contenido documentó un recorrido de 5 kilómetros desde el barrio Robledo hasta el mirador del Picacho, en el corregimiento de San Cristóbal, para registrar la frecuencia de silbidos, comentarios y actitudes invasivas que recibió durante el trayecto.

#colombianosenelexterior #descubriendocolombia #ilovecolombia #gringaenmexico #gringaencolombia #viajarsola #acosocallejero #caminarsola #francesaenmexico #colombiavsusa ♬ sonido original – La francesa @la.francesa.paisa El hombre al final realmente alcanzó a darme mucho miedo 😶 Antes de comentar, por favor lean esto ⬇️⬇️ 1 mujer sola. 1 hora. 5 kilómetros. 15 situaciones de “acoso”. Desafortunadamente, así se ve el cotidiano de una mujer en cualquier ciudad del mundo (no estoy funando a Medellín). También en Francia, que muchos consideran como un lugar bastante seguro, me pasaban estas situaciones al diario. ❤️‍🩹 Estoy haciendo este video porque quiero denunciar este fenómeno y de pronto permitir a algunos hombres ponerse en los zapatos de lo que es ser mujer en la ciudad. 💅🏻 Fuera del toque “ligero” que le quise dar al video, y aunque muchos de mis seguidores hombres nunca harían esto, me parece importante volver pública esta situación que me tiene harta. Porque sé muy bien que todas las mujeres que verán este video se identificarán en esos momentos incómodos, pesados, degradantes, que hacen que al 100% de nosotras nos genera miedo caminar en la calle, que debería de ser algo en que ni siquiera tenemos que pensar. 🥀 Qué opinan? Chicas, les suena esas situaciones ? Hombres, les parece que estamos exagerando? Sirve de algo volver estas interacciones públicas ? El debate está abierto en los comentarios. 🎬 #latinoseneuropa

Lee También

Vestida con ropa deportiva y con la intención de subir al mirador, Luna grabó en tiempo real las interacciones no solicitadas que enfrentó. Desde el inicio, los silbidos y comentarios sobre su apariencia fueron constantes: taxistas, motociclistas e incluso peatones se dirigieron a ella con frases como “hermosa” o “yo la cuidaría toda la vida”.

Un hombre la siguió por al menos cinco minutos, mientras otro, en plena noche, caminó a su lado expresándole su interés, lo que la llevó a reaccionar con firmeza. “Parce, te largas”, le gritó, visiblemente frustrada, tras perder la paciencia.

Durante una hora, contabilizó 15 situaciones de acoso, un promedio de una cada cuatro minutos, lo que refleja la magnitud del problema en las calles colombianas.

Lee También

El video, que busca abrir un debate sobre la normalización de estas conductas, incluye una reflexión: “Una mujer sola, por una hora. Fueron 5 kilómetros y pasaron 15 situaciones de acoso. Desafortunadamente, así se ve el cotidiano de una mujer en cualquier ciudad del mundo (no estoy funando a Medellín). Quiero denunciar este fenómeno y permitir a algunos hombres ponerse en los zapatos de lo que es ser mujer en la ciudad”.

El experimento de Luna ha resonado en las redes, donde muchas mujeres han compartido experiencias similares, identificándose con los momentos “incómodos, pesados y degradantes” que describe.

* Pulzo.com se escribe con Z