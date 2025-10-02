El conferencista estadounidense Tony Robbins, reconocido a nivel mundial por sus charlas sobre liderazgo, negocios y crecimiento personal, llegará a Colombia en el marco de Wake Up Conferences 2025. El evento se realizará los días 3 y 4 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde se espera la asistencia de más de 8.000 personas.

Robbins, conocido por su estilo motivador y su influencia en temas de estrategia empresarial y finanzas, compartirá escenario con otros 21 conferencistas internacionales y latinoamericanos. Entre los invitados se encuentran figuras como Ismael Cala, Daniela Álvarez, Tatiana Arias, Susi Vereecken, Orlando Denegri, Jenny Barrera y Jorge Loza, quienes abordarán temas de transformación personal, liderazgo y empoderamiento.

Las boletas se podrán comprar con un descuento del 70 % a través de Rappi Turbo y recibirlas la puerta de la casa, un beneficio que al que pueden acceder miles de personas en varias partes de la capital. Con esta nueva integración, la plataforma continúa su evolución como parte de su catálogo de experiencias, no solo entregando productos, sino también espectáculos.

El regreso de Robbins a Sudamérica marca un nuevo capítulo en su relación con el público latinoamericano, al que ha llegado en distintas ocasiones con sus conferencias enfocadas en el potencial humano y el desarrollo de negocios. Wake Up Conferences, la cita que lo trae de vuelta, busca convertirse en uno de los espacios más relevantes de la región en materia de liderazgo y motivación.

El encuentro de Bogotá no solo promete reunir a uno de los oradores más influyentes del mundo, sino también ofrecer un espacio diverso de aprendizaje e inspiración con la participación de líderes de distintos sectores. Para muchos asistentes, será la oportunidad de escuchar de primera mano experiencias y herramientas que han impactado a miles de personas en diferentes países.

