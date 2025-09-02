El municipio de Funza se prepara para recibir la edición número 28 del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa, la cita cultural más grande de Cundinamarca y una de las más reconocidas del país. El evento se celebrará entre el 3 y el 14 de septiembre de 2025, con una programación que combina tradición, arte y modernidad.

Durante 12 días, el festival ofrecerá más de 270 actividades que incluyen presentaciones de danza, teatro, literatura, ferias artesanales, muestras gastronómicas y conciertos. En el cartel musical destacan artistas de talla nacional e internacional como el salsero Víctor Manuelle, el intérprete urbano Kapó y el cantante de vallenato Rafa Pérez, quienes prometen un show inolvidable.

La alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago invitó a los ciudadanos a sumarse a la celebración: “¡El poder de la evolución está en Funza! Nuestro municipio se llena de arte, danza, música y tradición en el festival más grande de Cundinamarca. Queremos que todos vivan este encuentro cultural que nos conecta con nuestras raíces y proyecta el talento funzano a nivel nacional”.

Cada edición del festival convoca a más de 1.000 artistas y recibe alrededor de 50.000 asistentes, consolidándose como una plataforma de promoción artística, turística y económica. Desde 1998, el Festival Zaquesazipa ha exaltado la memoria cultural muisca mientras integra nuevas expresiones contemporáneas, logrando un diálogo entre las raíces ancestrales y las propuestas actuales.

La imagen oficial de la edición 2025 rinde homenaje al Zipa de Bacatá, símbolo ancestral de poder y sabiduría. Representado en transición, refleja la idea de que la historia y el arte no se rompen, sino que se transforman. En el parque principal de Funza, la escultura del Zipa sigue siendo emblema del festival y recordatorio de la herencia indígena sobre la cual se construyó la historia de la sabana.

La programación completa se puede consultar en las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Funza y en www.festivalzaquesazipa.com. La invitación está abierta para disfrutar en comunidad de una experiencia cultural que conecta el legado muisca con las expresiones contemporáneas del arte.

