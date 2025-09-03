La Feria del Hogar 2025 ya está a la vuelta de la esquina y se llevará a cabo, como ha sido costumbre, en Corferias (Bogotá), a donde se espera que acudan no solo miles de ciudadanos a conocer las principales novedades para engallar completamente la casa, sino que también los expositores puedan dar a conocer todos sus productos e iniciativas.

Como en la versión de 2024 de este evento para el hogar, todo está organizado para hacerse durante más de dos semanas en todos los pabellones que hay en este centro ferial, el más grande la capital colombiana, donde se verán muestras que van desde la belleza, el bienestar, la gastronomía y la cocina hasta los electrodomésticos y la tecnología.

La Feria del Hogar 2025 se llevará a cabo desde el 4 al 21 de septiembre para

transformar a Corferias en un espacio único de inspiración, tendencias y experiencias alrededor de la vida en casa. Más de 1.000 expositores nacionales e internacionales, junto a cerca de 500 emprendimientos, harán parte de la muestra comercial distribuida en 25 pabellones con productos para cada rincón del hogar.

Algunas de las marcas más importantes que estarán en este recinto son:

Ikea.

Electrolux.

Bosque de niebla.

Decameron.

Industrias Ensueño.

Jamar.

Sopanadas: Sopitas, versión empanadas.

Procolcacao.

Samsonite Colombia.

Anamar Joyería.

Almatiza accesorios.

Estilos AyJ.

Por otra parte, los pabellones se dividirán de la siguiente manera:

Pabellones Muestras 1 Nivel 1: bienestar y belleza

Nivel 2: gastronomía alternativa 3 Nivel 1: cocina, utensilios de mesa y servicios para el hogar

Nivel 2: Bazzar Internacional 4 Electrodomésticos y tecnología 5 Brissa Kids 5A Moda 6 Nivel 1: decoración, diseño y Navidad

Nivel 2: pabellón del emprendimiento – Bazzarbog 7 Expojoyas 8 Nivel 1: ropa de cama

Nivel 2: hecho en Bogotá – Secretaría de Desarrollo Económico 11 al 23 Descanso y confort – muebles y colchones Áreas libres 4 y 5 Comidas típicas Corredor entre pabellones 3 y 4 Calle de ‘food trucks’

¿Cuáles son lo horarios de la Feria del Hogar 2025?

La Feria del Hogar 2025 se celebrará en Corferias del 4 al 21 de septiembre. Durante estas semanas, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar una amplia variedad de productos para el hogar. El horario de apertura para el día inaugural, jueves 4 de septiembre, será de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., un momento ideal para ser de los primeros en descubrir las novedades y ofertas de este año.

A partir del viernes 5 de septiembre y hasta el cierre de la feria el domingo 21, las puertas de Corferias estarán abiertas de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. Este horario extendido, que abarca fines de semana y días de la semana, permitirá a todos los interesados, sin importar sus agendas, planear su visita con comodidad. La feria es un punto de encuentro para todos los que buscan renovar, decorar o simplemente encontrar inspiración para sus espacios.

¿Cuál es el precio de la entrada a la Feria del Hogar 2025?

El valor de la entrada para la Feria del Hogar 2025 es de 13.500 pesos, un precio de preventa que estará disponible hasta el 3 de septiembre. Los interesados en adquirir sus boletos con este descuento pueden hacerlo a través del siguiente enlace. La organización del evento también ha anunciado que habrá promociones especiales de 2×1 en taquilla durante ciertos días de la feria, una excelente oportunidad para que las familias y amigos disfruten de una jornada de compras y entretenimiento.

La Feria del Hogar 2025 promete ser un evento imperdible para quienes buscan las últimas tendencias en decoración, electrodomésticos, muebles y productos para el hogar. Además de las exhibiciones, los visitantes podrán aprovechar las diversas ofertas y descuentos que se ofrecerán durante los días de feria.

