Un violento hecho tiene consternada a la comunidad de Zipaquirá, Cundinamarca, luego de que una mujer de 66 años, reconocida por tener una tienda en el sector desde hace más de dos décadas, fuera agredida salvajemente por un cliente que no estuvo de acuerdo con el precio de un producto.

Según el Ojo de la noche, de Noticias Caracol, el ataque ocurrió cuando el hombre solicitó medio paquete de cigarrillos y la comerciante le indicó que el valor era de 7.000 pesos. El cliente, molesto, alegó que el precio debía ser de 4.000 pesos. Lo que inició como una discusión verbal terminó convirtiéndose en una brutal agresión física.

El sujeto golpeó a la mujer con los puños y la mujer en un intento desesperado por defenderse intentó usar una varilla para protegerse, pero el agresor se la arrebató y continuó golpeándola.

#OjoDeLaNoche | Cámaras captaron brutal ataque a comerciante en Zipaquirá, quien fue agredida por un cliente por el precio de medio paquete de cigarrillos. Detalles del caso. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/wNBf5pvKHG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 24, 2025

Gracias a que el local contaba con un sistema de alarma, la comerciante logró activar el dispositivo y pedir ayuda, lo que evitó que el ataque tuviera un desenlace peor.

La víctima fue trasladada a un centro médico, donde le diagnosticaron graves heridas y 15 días de incapacidad médica. Sus familiares exigieron a las autoridades dar con el paradero del responsable y garantizar que el ataque no quede impune.

El caso ha despertado un fuerte rechazo en redes sociales y entre los habitantes del municipio, quienes piden mayor protección para los pequeños comerciantes que, como esta mujer, trabajan diariamente para ganarse la vida y ofrecer un servicio a la comunidad.

