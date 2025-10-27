El video, publicado por su bisnieta bajo el usuario @shulai05, muestra a la mujer disfrutando de la música y recordando con ternura a su esposo, diciendo: “Me hace acordar a mi marido”.

La espontaneidad y sensibilidad del momento conmovieron a miles de usuarios y al propio Emanero, quien al ver la publicación expresó en Instagram su deseo de conocerla y abrazarla, destacando la conexión genuina que la música puede generar entre generaciones.

Este es el video viral:

La canción ‘Atorrante’, interpretada por Emanero junto a los también argentinos Ulises Bueno, Migrantes y Los Palmeras, se convirtió en el hilo que unió dos mundos: el de una adulta mayor que revive recuerdos a través de la música y el de los jóvenes usuarios que viralizaron su historia.

El artista argentino vio el video e hoz una mención en sus redes. “Necesito ir a abrazar fuerte a Lucía”, señaló el cantante nacido en Buenos Aires.

Tras enterarse de la reacción del cantante, Lucía reaccionó emocionada y esperanzada: “¿Mirá si viene Emanero acá?”.

El fenómeno acumuló cerca de dos millones de reproducciones y más de 110.000 “me gusta”, demostrando cómo las redes sociales pueden unir a artistas y admiradores, trascendiendo edades y mostrando el poder emotivo de la música como puente entre generaciones.

