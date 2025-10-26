Un insólito episodio ocurrido en Salta, Argentina, ha causado todo tipo de reacciones en redes sociales. Durante un control policial, agentes de tránsito detuvieron a un taxista que conducía en aparente estado de embriaguez. Sin embargo, lo que parecía un procedimiento rutinario tomó un giro inesperado cuando el conductor confesó que llevaba a una persona escondida en el baúl del vehículo.

Al inspeccionar el taxi, los uniformados descubrieron a una mujer en el interior del maletero, quien resultó ser la pareja del conductor. La escena, tan sorprendente como inusual, dejó a los agentes atónitos.

Según la versión de los protagonistas, la mujer había decidido ocultarse en el baúl voluntariamente. Su objetivo, según explicó a los policías, era “ver qué estaba haciendo él”. Con ello buscaba asegurarse de que su pareja no la engañara mientras supuestamente trabajaba.

“Quería ver qué estaba haciendo él”, declaró la mujer ante las autoridades, justificando así la insólita situación.

❗🚨 #Salta Un taxista fue detenido en un control vehicular.

El conductor dio positivo en alcoholemia y, al resistirse a entregar el auto, confesó que llevaba a alguien en el baúl. Al abrirlo, los agentes encontraron a su pareja, quien dijo que quería ver si su marido la… pic.twitter.com/hOje6dMH4N — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 25, 2025

Ambos confirmaron ser pareja y aseguraron que fue una decisión conjunta, aunque la explicación causó incredulidad entre los presentes y en redes sociales.

La policía, tras constatar el estado de ebriedad del conductor, procedió a retener el vehículo e imponer las sanciones correspondientes. Afortunadamente, la mujer no presentó lesiones ni signos de maltrato, por lo que no se presentaron cargos adicionales en su contra.

El curioso incidente ha despertado comentarios de todo tipo, desde críticas a la irresponsabilidad del conductor hasta bromas sobre los extremos a los que puede llegar una persona movida por los celos.

