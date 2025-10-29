Una publicación reciente en la cuenta de Instagram de Daniel Sancho ha encendido las alarmas entre sus seguidores y su entorno más cercano. Se trata de un video de poco más de cuatro minutos en el que aparecen niñas tailandesas entonando un canto tradicional, acompañadas de una producción cuidada, como si se tratara de una grabación profesional.

(Vea también: Daniel Sancho, asesino del colombiano Edwin Arrieta, viviría como rey en cárcel de Tailandia)

El detalle que más ha desconcertado es que no hay texto, explicación ni contexto alguno que permita entender el significado o el origen del video. Simplemente, apareció en el perfil de Sancho, quien se encuentra recluido en una prisión tailandesa, sin acceso a teléfono ni internet.

El medio español 20 Minutos reveló que el clip fue publicado en las últimas horas y que su difusión se volvió viral en cuestión de minutos, generando cientos de comentarios y teorías sobre su procedencia y mensaje.

Lo más inquietante es que, según personas cercanas a la familia, nadie del entorno del preso sabía que ese contenido existía, ni cómo pudo llegar a su cuenta. El periódico mencionado aseguró que el entorno de Sancho supo de la publicación gracias al contacto que hicieron desde el medio.

Acá, el video en cuestión:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SANCHO (@danisanchobanus)

El video, en el que se escuchan voces infantiles recitando una oración en tailandés, fue grabado aparentemente en un entorno religioso o escolar. No se observa a Daniel Sancho ni hay ninguna referencia directa a él, lo que ha alimentado especulaciones sobre si el material tiene algún mensaje simbólico o espiritual, o si simplemente fue una publicación accidental.

El entorno del hijo del actor Rodolfo Sancho insiste en que él no tiene acceso a redes sociales y que cualquier comunicación que se difunde desde su entorno pasa por estrictos controles. En Tailandia, los presos no pueden usar teléfonos móviles ni mantener contacto directo con el exterior, salvo a través de cartas o llamadas autorizadas.

Aun así, una hipótesis sugiere que el propio Daniel podría haber pedido a alguien que publicara el video, durante una de sus comunicaciones con personas cercanas, ya que el material habría estado disponible previamente en YouTube.

La extraña publicación ocurre pocos días después de que se conociera una querella presentada por Daniel Sancho y su familia contra el escritor español Joaquín Campos. Según informó 20 Minutos, la demanda fue interpuesta también por Rodolfo Sancho, Carmen Balfagón (portavoz de la familia) y Ramón Chipirras (amigo cercano), quienes acusan a Campos de haber hecho afirmaciones falsas y perjudiciales sobre el caso.

¿Quién es Daniel Sancho y por qué está preso?

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, es hijo del actor español Rodolfo Sancho. Antes del crimen que lo llevó a prisión, se dedicaba a la gastronomía y la creación de contenido digital.

En agosto de 2023, Daniel fue acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga en la isla tailandesa de Koh Phangan. De acuerdo con la investigación, ambos mantenían una relación personal y de negocios, pero tras una fuerte discusión, Sancho acabó con la vida del médico y trató de deshacerse del cuerpo, lo que conmocionó a la opinión pública de España, Colombia y Tailandia.

Sancho admitió haber matado a Arrieta, aunque alegó que lo hizo en defensa propia. Sin embargo, la fiscalía tailandesa lo acusó de asesinato premeditado, destrucción de pruebas y ocultamiento de un cadáver, cargos que podrían implicar una condena a cadena perpetua o pena de muerte.

En 2024 se celebró el juicio en la isla de Samui, y aunque la sentencia definitiva aún no se ha hecho pública, Daniel continúa detenido en una prisión de máxima seguridad mientras se resuelven los trámites judiciales.

