El Metro de Medellín enfrenta días de tensión. A la emergencia provocada por una alerta de socavación en la Línea A, se sumó la indignación generada por un video viral en el que un creador de contenido realizó una broma que terminó evacuando uno de los trenes del sistema.

La situación comenzó con la detección de un profundo hueco bajo los rieles, entre las estaciones Poblado y Aguacatala, en inmediaciones del puente de la 4 Sur. Este hallazgo obligó a suspender temporalmente el servicio en varios tramos y ha generado graves afectaciones en la movilidad del sur del Valle de Aburrá.

Mientras las autoridades del Metro trabajaban en la intervención del punto afectado, un hecho ajeno al incidente técnico desató una ola de críticas en redes sociales. El ‘influenciador’ conocido como ‘Pequeño Kelvin’ protagonizó un video en el que, disfrazado de bebé y acostado en una cuna móvil, fue dejado dentro de un vagón del metro. El gesto, aparentemente humorístico, causó pánico entre los pasajeros, quienes al creer que se trataba de una amenaza, optaron por abandonar el tren.

El clip, que superó las 630.000 reproducciones, provocó una fuerte reacción ciudadana. “Eso es incitar el pánico y debería ser denunciable”, “Me parece el colmo, el metro siempre está lleno y algo así puede causar un accidente”, y “Constitucionalmente, eso es terrorismo”, fueron algunos de los comentarios que expresaron el rechazo colectivo.

Medidas del Metro y causas del daño

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, explicó que la suspensión del servicio entre las estaciones Poblado e Itagüí busca garantizar la seguridad de los usuarios. Mientras tanto, los trenes continúan operando con normalidad entre Niquía y Poblado, y de forma alternada entre La Estrella y Aguacatala.

Elejalde señaló que se emplearán drones, topografía avanzada y radares para determinar el origen del daño, que estaría relacionado con las fuertes lluvias recientes en la capital antioqueña. Asimismo, aseguró que los usuarios que deban combinar rutas integradas hacia el sur no verán afectada su tarifa.

La emergencia y la polémica viral han puesto en evidencia los retos de seguridad, infraestructura y convivencia que enfrenta uno de los sistemas de transporte más emblemáticos del país.

