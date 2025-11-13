Gustavo Petro decidió suspender el intercambio de información de inteligencia con agencias de Estados Unidos. La decisión del mandatario obedece, según él a los ataques con misiles a embarcaciones en el mar Caribe.

En respuesta a estos acontecimientos, Petro tomó la determinación radical de detener el intercambio de información con el país norteamericano, en una medida sin precedentes que despierta diversidad de opiniones y especulaciones.

Sin embargo, en la noche del 13 de noviembre, Petro publicó un mensaje en X en el que mostró un cambio en su posición y estaría dispuesto a brindar información, siempre y cuando se respete la vida.

“Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que genere capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menoscabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Pese a que su posición crítica contra Estados Unidos le cuesta sanciones y medidas como que le negaran la visa americana o lo incluyeran en la Lista Clinton, Petro sigue cuestionando las medidas de Trump.

“Si las comunicaciones de inteligencia solo sirven para matar lancheros con misiles, es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad, en tanto el asesinato de civiles es sistemático”, aseguró el mandatario.

¿Por qué Gustavo Petro decidió suspender el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos?

La llegada de Gustavo Petro al poder representó un giro significativo en la política interna y externa del país. Con una visión más progresista y centrada en el bienestar social, Petro busca modificar distintas dinámicas que dominaron la política colombiana durante décadas.

En este caso, su decisión parece estar motivada por un anhelo de soberanía y autonomía frente a las intervenciones extranjeras en la región, pero sobre todo tiene que ver con los bombardeos ordenados por Donald Trump y que se llevan a cabo en el Pacífico, cerca de Colombia.

Si las comunicaciones de inteligencia solo sirven para matar lancheros con misiles es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad, en tanto el asesinato de civiles es sistemático. Colombia respeta el derecho internacional y lo defiende porque es la única muralla que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 13, 2025

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.