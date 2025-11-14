Entre sábado y domingo, la Luna ingresa a Libra, suavizando el ambiente y favoreciendo la armonía, los acuerdos y las reconciliaciones.
Paralelamente, Júpiter retrógrado en Cáncer mueve temas familiares, emocionales y de raíces, invitándole a revisar cómo se cuida y cómo permite ser cuidado.
En conjunto, estos días funcionan como un puente para sanar, reorganizar y abrir espacio a relaciones más equilibradas y auténticas.
Horóscopo de la semana para todos los signos del Zodiaco
La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik ) ha revelado sus predicciones para cada signo zodiacal del 15 al 17 de noviembre , brindando una guía especial para esta semana.
ARIES (21 mar. – 19 abr.)
Amor: en pareja, el diálogo evita choques. Si está soltero/a, alguien del pasado podría mostrar interés.
Prosperidad: ordene prioridades; una oportunidad pausada vuelve a fluir.
Salud: atención a la tensión muscular.
Número: 34 — Color: Rojo — Tarot: Dos de Bastos
TAURO (20 abr. – 20 may.)
Amor: la conexión emocional se fortalece. Si está soltero/a, alguien tranquilo se acerca con claridad.
Prosperidad: ideal para corregir errores y retomar proyectos.
Salud: cuide su digestión y horarios.
Número: 62 — Color: Verde — Tarot: Reina de Oros
GÉMINIS (21 may. – 20 jun.)
Amor: evite discusiones por detalles. Si está soltero/a, una charla inesperada abre caminos.
Prosperidad: concéntrese en una meta; la retrogradación trae dispersión.
Salud: necesita silencio y orden mental.
Número: 15 — Color: Amarillo — Tarot: Caballero de Espadas
CÁNCER (21 jun. – 22 jul.)
Amor: busque comprensión y espacio emocional. Si está soltero/a, alguien despierta recuerdos.
Prosperidad: Júpiter retro mueve asuntos familiares y patrimoniales; actúe con calma.
Salud: energía variable; evite sobreexigirse.
Número: 58 — Color: Azul — Tarot: Siete de Copas
LEO (23 jul. – 22 ago.)
Amor: mejore la comunicación; su magnetismo atrae nuevas propuestas si está soltero/a.
Prosperidad: evite impulsos; espere claridad.
Salud: su corazón emocional necesita límites.
Número: 11 — Color: Naranja — Tarot: Rey de Bastos
VIRGO (23 ago. – 22 sep.)
Amor: días favorables para acuerdos. Si está soltero/a, llega alguien con valores similares.
Prosperidad: la Luna en su signo limpia bloqueos y activa caminos.
Salud: perfecto para desintoxicar mente y espacio.
Número: 73 — Color: Marrón — Tarot: Ocho de Oros
LIBRA (23 sep. – 22 oct.)
Amor: fin de semana armonioso; un interés suave aparece si está soltero/a.
Prosperidad: buen momento para renegociar.
Salud: necesita descanso activo: caminar, respirar, estirar.
Número: 29 — Color: Blanco — Tarot: Cuatro de Espadas
ESCORPIO (23 oct. – 21 nov.)
Amor: llega claridad emocional; si está soltero/a, una conexión intensa sorprende.
Prosperidad: depure objetivos y elija lo esencial.
Salud: requiere más horas de sueño.
Número: 87 — Color: Negro — Tarot: Reina de Copas
SAGITARIO (22 nov. – 21 dic.)
Amor: evite reacciones impulsivas. Si está soltero/a, alguien del pasado podría volver.
Prosperidad: mercurio retro le pide revisar antes de actuar.
Salud: su digestión necesita calma e hidratación.
Número: 46 — Color: Dorado — Tarot: Sota de Bastos
CAPRICORNIO (22 dic. – 19 ene.)
Amor: estabilidad en pareja; si está soltero/a, preferirá observar antes de abrirse.
Prosperidad: sjustes que traen frutos constantes.
Salud: evite tensiones acumuladas.
Número: 91 — Color: Gris — Tarot: Ocho de Espadas
ACUARIO (20 ene. – 18 feb.)
Amor: complicidad renovada; aparece una conexión distinta si está soltero/a.
Prosperidad: buen momento para crear ideas, pero no firmar decisiones finales.
Salud: necesita desconexión mental mediante arte o creatividad.
Número: 54 — Color: Turquesa — Tarot: El Loco
PISCIS (19 feb. – 20 mar.)
Amor: en pareja, ternura y comprensión; si está soltero/a, surge una conexión profunda.
Prosperidad: su intuición guía decisiones correctas.
Salud: su bienestar pide agua, descanso y silencio.
Número: 08 — Color: Verde — Tarot: Diez de Copas
