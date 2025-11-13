Así como hay estudios de salud reveladores, es determinante entender que cada generación es producto de su época, de su entorno tecnológico, cultural y económico, según investigadores como Erika Villavicencio Ayub, especialista en psicología organizacional de la UNAM.

En ese sentido, un seguimiento replicado por el portal Uno TV, hizo toda una evaluación sobre las características de las personas nacidas desde la década de los 40 en adelante para identificar a cada una:

Para la cohorte que va de 1946 a 1964 (conocida como los ‘Baby Boomers’) se resalta su vínculo con un período de crecimiento económico, metas a largo plazo y una fuerte ética de trabajo. Esa generación valoró la estabilidad, el compromiso y la propiedad como símbolo de éxito.

La siguiente, la ­­Generación X (1965‑1980), fue descrita como una “puente” que experimentó un mundo sin internet en su infancia y su transición hacia lo digital en la juventud. Esta dualidad le otorgó un perfil de mayor independencia, adaptabilidad y capacidad de afrontar cambios.

Los expertos señalan que los ‘Millennials’ (1981‑1996) crecieron en la era de las redes sociales y el cambio acelerado, lo cual modeló sus aspiraciones hacia el propósito, la flexibilidad y la conexión social. Para ellos, el trabajo debe tener impacto, y la vida profesional debe estar alineada con valores personales. No obstante, también debe enfrentarse a un contexto laboral menos estable que el de generaciones anteriores.

En el caso de la Generación Z (1997‑2012), los investigadores observan una combinación potente: están inmersos en lo digital desde muy temprano y se relacionan con el mundo mediante pantallas, dispositivos y redes sociales. Según el psicólogo Jonathan Haidt en su libro ‘La Generación Ansiosa’, los Z son “más ansiosos y más conectados que nunca”.

La denominada Generación Alpha, de los nacidos de 2013 en adelante, tiene infancia que transcurre en un contexto marcado por la inteligencia artificial, la adaptación constante de contenidos a sus gustos y la automatización de procesos. Su realidad es completamente digital y orientada a la inmediatez.

El análisis deja en evidencia la vulnerabilidad para ‘los Z’, que se describen con términos como autenticidad, identidad, red y ansiedad. Para ellos, la presión de estar constantemente visibles, evaluados y conectados genera una carga emocional distinta a la de generaciones anteriores. Buscan “ser reales” en un universo que les exige performance digital, y a la vez cargan con expectativas de validación y presencia online.

Cada generación, por tanto, se define no solo por el año de nacimiento, sino por el contexto: los Baby Boomers por la estabilidad posguerra, la Generación X por la transición analógica‑digital, los Millennials por la conexión constante y el propósito, y la Generación Z por una inmersión total en lo digital sumada a un nivel de ansiedad y exigencia que los investigadores identifican como distintivo.

Esta comprensión permite reconocer que los valores, retos y modos de relación con el mundo cambian profundamente entre generaciones.

¿Cómo saber de qué generación es cada uno?

Para determinar a qué generación pertenece una persona, basta con conocer su año de nacimiento y compararlo con las categorías más comúnmente aceptadas, reconociendo que no existe un consenso absoluto y que estos rangos sirven más como guías analíticas que como reglas rígidas.

El Pew Research Center, una autoridad en investigación demográfica, señala que la generación llamada ‘Baby Boomers’ corresponde a nacidos entre 1946 y 1964. La siguiente cohorte, la Generación X, comprende a quienes nacieron entre 1965 y 1980.

Para la Generación Millennials, el Pew Research Center establece el periodo de 1981 a 1996 como su rango de nacimiento. A partir de 1997 comenzaría la Generación Z, aunque el final exacto de este grupo y el inicio del siguiente aún están sujetos a debate.

Más allá de ello, ha emergido la Generación Alfa, que agrupa a los nacidos aproximadamente a partir de 2013 y que hoy en día son niños y preadolescentes.

