El fin de semana llega con una vibración ideal para sanar y cerrar ciclos. La Luna en Géminis, todavía influenciada por la reciente Luna Llena en Capricornio, promueve la reflexión y la comunicación. Es tiempo de expresar lo que siente, aclarar malentendidos y ordenar los pensamientos, según el horóscopo.

A medida que la Luna entra en Cáncer, la atención pasa de la mente al corazón: surgen deseos de cuidar, reconectar y fortalecer los vínculos. Es un tránsito perfecto para descansar, limpiar emociones y agradecer lo vivido. Los rituales con agua, velas o flores blancas serán ideales para liberar lo que pesa y equilibrar la energía.

El universo le invita a hablar con verdad, sentir con amor y cerrar con gratitud.

La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik ) ha revelado sus predicciones para cada signo zodiacal del 8 al 9 de noviembre, brindando una guía especial para esta semana.

ARIES (21 marzo – 19 abril)

Amor: la pasión renace. Si tiene pareja, la conexión se enciende; si está soltero/a, alguien regresa buscando su atención, pero esta vez usted marca los límites.

Prosperidad: semana de acción y decisiones valientes; su instinto no falla.

Salud: priorice el descanso y canalice su fuego con ejercicio.

Arcano: el Emperador.

Color: fucsia.

Número: 9.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Amor: La confianza se fortalece en pareja; si está soltero/a, aparece una persona estable y dulce que despierta ternura.

Prosperidad: Tiempo de cosechar resultados; los frutos de su esfuerzo comienzan a manifestarse.

Salud: Escuche a su cuerpo: necesita calma, música y alimentos naturales.

Arcano: La Templanza

Color: Marrón

Número: 6

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Amor: La comunicación fluye y los malentendidos se disuelven; una conversación inesperada tocará fibras profundas.

Prosperidad: Nuevas ideas y contactos abren caminos; confíe en su ingenio.

Salud: Evite el exceso mental y duerma lo suficiente.

Arcano: El Sol

Color: Azul

Número: 3

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Amor: Conexión tierna y sincera; si está soltero/a, una persona sensible le mostrará lo que realmente necesita.

Prosperidad: Estabilidad emocional y material; los proyectos del hogar prosperan.

Salud: Las emociones se liberan con agua; equilibre descanso y movimiento.

Arcano: La Rueda de la Fortuna

Color: Verde

Número: 5

LEO (23 julio – 22 agosto)

Amor: en pareja, pasión y chispa renovada; si está soltero/a, alguien se siente atraído por su confianza y carisma.

Prosperidad: reconocimiento público o éxito laboral; lidere desde el corazón.

Salud: energía alta, pero no olvide descansar.

Arcano: el Juicio

Color: naranja

Número: 0

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Amor: estabilidad y ternura en pareja; si está soltero/a, alguien cercano podría despertar su interés.

Prosperidad: la paciencia y la organización le abrirán puertas sólidas.

Salud: cuidado con la digestión y los pensamientos autocríticos.

Arcano: la Sacerdotisa

Color: morado

Número: 8

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Amor: comunicación sincera y equilibrio; si está soltero/a, una nueva energía le inspira a creer en el amor nuevamente.

Prosperidad: llega claridad para tomar decisiones justas; equilibrio entre dar y recibir.

Salud: el arte y la belleza le recargan emocionalmente.

Arcano: el Mundo

Color: rojo

Número: 11

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Amor: pasión e intensidad; si está soltero/a, surge una conexión magnética y transformadora.

Prosperidad: oportunidades ocultas se revelan; confíe en su intuición.

Salud: duerma más y limpie su energía con rituales de agua o incienso.

Arcano: el ermitaño

Color: blanco

Número: 1

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Amor: alegría y aventura en pareja; si está soltero/a, alguien divertido le devuelve la fe en el amor.

Prosperidad: expansión y buenas noticias económicas; viaje o cambio positivo.

Salud: necesita aire libre y tiempo para reír.

Arcano: la Estrella

Color: amarillo

Número: 2

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Amor: estabilidad emocional; si está soltero/a, alguien comprometido se acerca con sinceridad.

Prosperidad: logros materiales y metas cumplidas; siga perseverando.

Salud: evite tensiones musculares y responsabilidades excesivas.

Arcano: la Fuerza

Color: turquesa

Número: 7

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Amor: libertad y complicidad; si está soltero/a, surge una conexión diferente que despierta su curiosidad.

Prosperidad: su creatividad brilla; innovar será su mejor carta.

Salud: tómese pausas para desconectar y recargar energía.

Arcano:la Justicia

Color: plateado

Número: 10

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Amor: vínculo espiritual y tierno; si está soltero/a, conexión sensible y mágica con alguien afín.

Prosperidad: éxito en proyectos creativos o espirituales; siga su intuición.

Salud: el agua y el descanso son su mejor medicina.

Arcano: la Luna

Color: negro

Número: 4

