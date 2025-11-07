Escrito por:  Redacción Vivir Bien
Nov 7, 2025 - 6:58 pm

El fin de semana llega con una vibración ideal para sanar y cerrar ciclos. La Luna en Géminis, todavía influenciada por la reciente Luna Llena en Capricornio, promueve la reflexión y la comunicación. Es tiempo de expresar lo que siente, aclarar malentendidos y ordenar los pensamientos, según el horóscopo.

(Vea también: Horóscopo de Hoy: Descubre qué color potenciará tu energía según tu signo zodiacal y las predicciones clave)

A medida que la Luna entra en Cáncer, la atención pasa de la mente al corazón: surgen deseos de cuidar, reconectar y fortalecer los vínculos. Es un tránsito perfecto para descansar, limpiar emociones y agradecer lo vivido. Los rituales con agua, velas o flores blancas serán ideales para liberar lo que pesa y equilibrar la energía.

El universo le invita a hablar con verdad, sentir con amor y cerrar con gratitud

Lee También

Horóscopo de la semana para todos los signos del Zodiaco

La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik ) ha revelado sus predicciones para cada signo zodiacal del 8 al 9 de noviembre, brindando una guía especial para esta semana.

ARIES (21 marzo – 19 abril)

Amor: la pasión renace. Si tiene pareja, la conexión se enciende; si está soltero/a, alguien regresa buscando su atención, pero esta vez usted marca los límites.
 Prosperidad: semana de acción y decisiones valientes; su instinto no falla.
 Salud: priorice el descanso y canalice su fuego con ejercicio.
 Arcano: el Emperador.
 Color: fucsia.
 Número: 9.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Amor: La confianza se fortalece en pareja; si está soltero/a, aparece una persona estable y dulce que despierta ternura.
 Prosperidad: Tiempo de cosechar resultados; los frutos de su esfuerzo comienzan a manifestarse.
 Salud: Escuche a su cuerpo: necesita calma, música y alimentos naturales.
 Arcano: La Templanza
 Color: Marrón
 Número: 6

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Amor: La comunicación fluye y los malentendidos se disuelven; una conversación inesperada tocará fibras profundas.
 Prosperidad: Nuevas ideas y contactos abren caminos; confíe en su ingenio.
 Salud: Evite el exceso mental y duerma lo suficiente.
 Arcano: El Sol
 Color: Azul
 Número: 3

 CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Amor: Conexión tierna y sincera; si está soltero/a, una persona sensible le mostrará lo que realmente necesita.
 Prosperidad: Estabilidad emocional y material; los proyectos del hogar prosperan.
 Salud: Las emociones se liberan con agua; equilibre descanso y movimiento.
 Arcano: La Rueda de la Fortuna
 Color: Verde
 Número: 5

 LEO (23 julio – 22 agosto)

Amor: en pareja, pasión y chispa renovada; si está soltero/a, alguien se siente atraído por su confianza y carisma.
 Prosperidad: reconocimiento público o éxito laboral; lidere desde el corazón.
 Salud: energía alta, pero no olvide descansar.
 Arcano: el Juicio
 Color: naranja
 Número: 0

 VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Amor: estabilidad y ternura en pareja; si está soltero/a, alguien cercano podría despertar su interés.
 Prosperidad: la paciencia y la organización le abrirán puertas sólidas.
 Salud: cuidado con la digestión y los pensamientos autocríticos.
 Arcano: la Sacerdotisa
 Color: morado
 Número: 8

 LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Amor: comunicación sincera y equilibrio; si está soltero/a, una nueva energía le inspira a creer en el amor nuevamente.
 Prosperidad: llega claridad para tomar decisiones justas; equilibrio entre dar y recibir.
 Salud: el arte y la belleza le recargan emocionalmente.
 Arcano: el Mundo
 Color: rojo
 Número: 11

 ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Amor: pasión e intensidad; si está soltero/a, surge una conexión magnética y transformadora.
 Prosperidad: oportunidades ocultas se revelan; confíe en su intuición.
 Salud: duerma más y limpie su energía con rituales de agua o incienso.
 Arcano: el ermitaño
 Color: blanco
 Número: 1

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Amor: alegría y aventura en pareja; si está soltero/a, alguien divertido le devuelve la fe en el amor.
 Prosperidad: expansión y buenas noticias económicas; viaje o cambio positivo.
 Salud: necesita aire libre y tiempo para reír.
 Arcano: la Estrella
 Color: amarillo
 Número: 2

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Amor: estabilidad emocional; si está soltero/a, alguien comprometido se acerca con sinceridad.
 Prosperidad: logros materiales y metas cumplidas; siga perseverando.
 Salud: evite tensiones musculares y responsabilidades excesivas.
 Arcano: la Fuerza
 Color: turquesa
 Número: 7

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Amor: libertad y complicidad; si está soltero/a, surge una conexión diferente que despierta su curiosidad.
 Prosperidad: su creatividad brilla; innovar será su mejor carta.
 Salud: tómese pausas para desconectar y recargar energía.
 Arcano:la Justicia
 Color: plateado
 Número: 10

 PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Amor: vínculo espiritual y tierno; si está soltero/a, conexión sensible y mágica con alguien afín.
 Prosperidad: éxito en proyectos creativos o espirituales; siga su intuición.
 Salud: el agua y el descanso son su mejor medicina.
 Arcano: la Luna
 Color: negro
 Número: 4

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.

LO ÚLTIMO