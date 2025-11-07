El fin de semana llega con una vibración ideal para sanar y cerrar ciclos. La Luna en Géminis, todavía influenciada por la reciente Luna Llena en Capricornio, promueve la reflexión y la comunicación. Es tiempo de expresar lo que siente, aclarar malentendidos y ordenar los pensamientos, según el horóscopo.
A medida que la Luna entra en Cáncer, la atención pasa de la mente al corazón: surgen deseos de cuidar, reconectar y fortalecer los vínculos. Es un tránsito perfecto para descansar, limpiar emociones y agradecer lo vivido. Los rituales con agua, velas o flores blancas serán ideales para liberar lo que pesa y equilibrar la energía.
El universo le invita a hablar con verdad, sentir con amor y cerrar con gratitud.
Horóscopo de la semana para todos los signos del Zodiaco
La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik ) ha revelado sus predicciones para cada signo zodiacal del 8 al 9 de noviembre, brindando una guía especial para esta semana.
ARIES (21 marzo – 19 abril)
Amor: la pasión renace. Si tiene pareja, la conexión se enciende; si está soltero/a, alguien regresa buscando su atención, pero esta vez usted marca los límites.
Prosperidad: semana de acción y decisiones valientes; su instinto no falla.
Salud: priorice el descanso y canalice su fuego con ejercicio.
Arcano: el Emperador.
Color: fucsia.
Número: 9.
TAURO (20 abril – 20 mayo)
Amor: La confianza se fortalece en pareja; si está soltero/a, aparece una persona estable y dulce que despierta ternura.
Prosperidad: Tiempo de cosechar resultados; los frutos de su esfuerzo comienzan a manifestarse.
Salud: Escuche a su cuerpo: necesita calma, música y alimentos naturales.
Arcano: La Templanza
Color: Marrón
Número: 6
GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)
Amor: La comunicación fluye y los malentendidos se disuelven; una conversación inesperada tocará fibras profundas.
Prosperidad: Nuevas ideas y contactos abren caminos; confíe en su ingenio.
Salud: Evite el exceso mental y duerma lo suficiente.
Arcano: El Sol
Color: Azul
Número: 3
CÁNCER (21 junio – 22 julio)
Amor: Conexión tierna y sincera; si está soltero/a, una persona sensible le mostrará lo que realmente necesita.
Prosperidad: Estabilidad emocional y material; los proyectos del hogar prosperan.
Salud: Las emociones se liberan con agua; equilibre descanso y movimiento.
Arcano: La Rueda de la Fortuna
Color: Verde
Número: 5
LEO (23 julio – 22 agosto)
Amor: en pareja, pasión y chispa renovada; si está soltero/a, alguien se siente atraído por su confianza y carisma.
Prosperidad: reconocimiento público o éxito laboral; lidere desde el corazón.
Salud: energía alta, pero no olvide descansar.
Arcano: el Juicio
Color: naranja
Número: 0
VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)
Amor: estabilidad y ternura en pareja; si está soltero/a, alguien cercano podría despertar su interés.
Prosperidad: la paciencia y la organización le abrirán puertas sólidas.
Salud: cuidado con la digestión y los pensamientos autocríticos.
Arcano: la Sacerdotisa
Color: morado
Número: 8
LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)
Amor: comunicación sincera y equilibrio; si está soltero/a, una nueva energía le inspira a creer en el amor nuevamente.
Prosperidad: llega claridad para tomar decisiones justas; equilibrio entre dar y recibir.
Salud: el arte y la belleza le recargan emocionalmente.
Arcano: el Mundo
Color: rojo
Número: 11
ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)
Amor: pasión e intensidad; si está soltero/a, surge una conexión magnética y transformadora.
Prosperidad: oportunidades ocultas se revelan; confíe en su intuición.
Salud: duerma más y limpie su energía con rituales de agua o incienso.
Arcano: el ermitaño
Color: blanco
Número: 1
SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)
Amor: alegría y aventura en pareja; si está soltero/a, alguien divertido le devuelve la fe en el amor.
Prosperidad: expansión y buenas noticias económicas; viaje o cambio positivo.
Salud: necesita aire libre y tiempo para reír.
Arcano: la Estrella
Color: amarillo
Número: 2
CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)
Amor: estabilidad emocional; si está soltero/a, alguien comprometido se acerca con sinceridad.
Prosperidad: logros materiales y metas cumplidas; siga perseverando.
Salud: evite tensiones musculares y responsabilidades excesivas.
Arcano: la Fuerza
Color: turquesa
Número: 7
ACUARIO (20 enero – 18 febrero)
Amor: libertad y complicidad; si está soltero/a, surge una conexión diferente que despierta su curiosidad.
Prosperidad: su creatividad brilla; innovar será su mejor carta.
Salud: tómese pausas para desconectar y recargar energía.
Arcano:la Justicia
Color: plateado
Número: 10
PISCIS (19 febrero – 20 marzo)
Amor: vínculo espiritual y tierno; si está soltero/a, conexión sensible y mágica con alguien afín.
Prosperidad: éxito en proyectos creativos o espirituales; siga su intuición.
Salud: el agua y el descanso son su mejor medicina.
Arcano: la Luna
Color: negro
Número: 4
