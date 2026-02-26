Las personas que se han movilizado por la Autopista Sur este 26 de febrero se han encontrado con un enorme hueco que, por el momento, nadie sabe de dónde salió ni cómo ocurrió.

La movilidad en el sentido Soacha Bogotá, en el sector que está ubicado frente al cementerio del Apogeo, ha estado colapsada durante toda la mañana como consecuencia de este hueco.

Estas son las imágenes que han circulado durante toda la mañana de este cráter:

Hasta el momento, los registros de este hecho se han dado como una denuncia ciudadana y la Secretaría de Movilidad dio a conocer la información, pero hasta el momento no han dado a conocer acciones frente a esta situación que debe ser corregida de inmediato.

Y es que esta es una de las vías más concurridas de la ciudad, razón por la que la congestión en la mañana de este jueves no se puede seguir repitiendo en los próximos días.

