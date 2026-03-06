Los seguidores del presidente Gustavo Petro lo están aclamando por el cameo que tuvo en la película ‘El ángel negro de la libertad’, sobre el heroico militar guajiro José Prudencio Padilla. “Hágale presi, que usted merece dedicarse a lo que quiera. Ya hizo mucho por este país. A los resentidos, se les invita a la premier!”, escribió uno en X. No caben de la dicha por ver al mandatario, así sea en un paso de cinco segundos, ataviado con un sugerente uniforme como el que usaba Simón Bolívar. Al fin, los dos fusionados en un solo personaje, como muchas veces se ve el jefe de Estado en la plaza pública, y como seguramente lo idealizan muchos de sus partidarios.

El presidente Petro aseguró que él no pidió participar en esa producción, dirigida por Mauricio Navas Talero y Andrés Valencia, y también dijo que no entiende por qué “unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ [en alusión al expresidente Iván Duque] y yo no pueda ser actor o escritor”. Además, él mismo se ve como un factor dinamizador de primer orden, pues considera que su papel puede “lanzar niveles mayores del arte audiovisual, de la investigación de nuestra historia, del papel de las negritudes y los indígenas en nuestra independencia y del conocimiento de Colombia en el mundo”.

Protestas contra filme en el que actúa Gustavo Petro

Pero, como le han señalado desde diferentes sectores que no están situados en la galería que se dedica a aplaudirlo, el mandatario está desenfocado, usando un símil relativo a la industria audiovisual. Para empezar, la alusión a Duque es errónea porque el exmandatario, efectivamente, ha sido DJ, pero después de dejar la Presidencia de la República, y se dedicó a esa actividad con recursos propios, no del Estado, como los que invirtió el Gobierno del presidente Petro para financiar la película cuyo verdadero protagoniza es el actor estadounidense Cuba Gooding Jr. que, entre otras cosas, ha sido señalado por varias mujeres de agresiones sexuales.

También están los que protestan por el hecho de que el papel protagónico del filme no se le haya entregado a un actor colombiano, y quienes lamentan que el presidente Petro dedique parte del valioso tiempo que requiere la conducción de un Estado a la actuación, mientras el país no consigue atender plenamente a los damnificados por las lluvias, el orden público sigue sin control y hay una aguda crisis por pacientes sin medicamentos. De hecho, los críticos más ácidos lamentan que la señora Cecilia Quintero, fallecida en un dispensario en Cúcuta mientras reclamaba medicamentos, y el niño Kevin Acosta, muerto por la misma causa, se vayan a perder la película en la que aparece el presidente.

“Es indignante que el Gobierno gaste cuatro millones de dólares [unos 15.000 millones de pesos] en un capricho presidencial, en vez de invertirlos en medicamentos para la crisis o en atención a los damnificados de Córdoba”, dijo, por ejemplo, Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de Bogotá que respaldó la candidatura de Petro a la presidencia, y después se preguntó: “¿Qué diría el Pacto Histórico si el de la derecha en la foto [en la que aparece Petro con uniforme de prócer] fuera Iván Duque?”.

No encuentran explicación para entender por qué hay plata destinada a este tipo de rubros, pero el Gobierno Nacional hace ingentes esfuerzos con el fin de incrementar y extender la cobertura de impuestos. El Ejecutivo dice que no hay plata, pero no ha hecho nada por recortar el gasto fiscal (el de su funcionamiento) ni para detener la contratación estatal que viene creando una enorme masa de empleo militante muy conveniente para las elecciones que se avecinan. Por eso, no han sido pocas las voces que le piden a Petro que actúe, pero como presidente de la República.

Pero hay, además, otros escenarios, estos sí muy importantes, en los que el presidente Petro no es protagonista, y su rol ni siquiera es el de un extra (inferior al de actor de reparto), la categoría en la que se podría situar por su cameo en ‘El ángel negro de la libertad’. Este jueves, por ejemplo, tuvo lugar la reunión de la coalición regional contra el narcoterrorismo y por seguridad hemisférica que encabezó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Fueron invitadas varias naciones latinoamericanas, y Colombia brilló por su ausencia. Por ser de izquierda, Petro tampoco estará este sábado en el encuentro convocado por el presidente Donald Trump, denominado Escudo de América, al que sí asistirán varios mandatarios de derecha de la región.

Esas dos reuniones se producen a este lado del mundo justo cuando se está experimentando una suerte de realineamiento global por la agresiva política exterior de Trump. La guerra que desataron Israel y Estados Unidos contra Irán no solo tendrá efectos en Oriente Medio, Asía y Europa. Hoy, enemigos declarados de Estados Unidos en la región como Venezuela tratan de fortalecer sus vínculos con la potencia norteamericana. Los dos países acaban de anunciar que reabrirán sus embajadas, siete años después del rompimiento de relaciones. Y Cuba tiene tratativas debajo de la mesa con Estados Unidos para resolver su crisis energética, política, económica y social.

Actuar para posicionar a Colombia en un escenario internacional en el que las órdenes de ‘¡luces, cámara, acción!’ las está dando Estados Unidos es lo que reclaman las circunstancias. En el plató de la escena nacional, pese a que el presidente Petro ha asegurado que la millonaria inversión y la realización de la película en la que él participa como extra no fue a pedido suyo, en una entrevista que le hizo RTVC (Sistema de Medios Públicos que produjo el filme junto con el Ministerio de las TIC) a la ministra de las TIC, Gloria Patricia Perdomo, la alta funcionaria aseguró que el mandatario sí le dio la orden.

