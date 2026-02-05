La reunión de Gustavo Petro con Donald Trump en la Casa Blanca, llevada a cabo el pasado 3 de febrero, sigue dando de qué hablar porque uno de los ejes centrales fue la problemática del tráfico de drogas en Colombia. Precisamente, un día después de la visita diplomática, al mandatario nacional se le ha visto más activo sobre los temas de erradicación de cultivos para uso ilícito y operativos contra células criminales.

A través de ‘X’ (Twitter), Petro aseguró que, durante la reunión en Washington, entregó a Trump los nombres de los capos que mueven hacen parte del tráfico multinacional de cocaína. Aunque no detalló de quiénes se trataba, aseguró que no están en Colombia.

“Los nombres de los capos de capos que he entregado a Trump no viven en Colombia y son parte de la multinacional de la cocaína. He solicitado una gran coordinación de inteligencias policiales de todo el mundo para incautar sus capitales y bienes y sus capturas en las ciudades del lujo en dónde se encuentran”, expresó el jefe de Estado.

Petro dio a conocer la novedad cuando se refería a un bombardeo por parte del Ejército en el Catatumbo. Aseguró que se trató de una ofensiva contra el Eln, en el que murieron siete miembros de esa guerrilla, se capturo a otro combatiente y se incautaron 12 fusiles. A su vez, aseguró que no había presencia de menores.

“Es posible más heridos que llevan en grupos dispersos que escapan por la zona”, agregó.

¿Qué más se sabe sobre los supuestos nombres que Petro le dio a Trump?

El presidente colombiano aseguró que dichos nombres están en los diferentes organismos de inteligencia de Estados Unidos y pidió a los campesinos que cultivan hojas de coca cambiar sus cosechas. “Por cultivos legales cuyos productos se puedan comprar por empresarios con contratos a largo plazo”.

Finalmente, Petro hizo la siguiente advertencia a las personas que sigan delinquiendo con grupos al margen de la ley

“Quienes quieran seguirlos desde Colombia y no acepten el camino de la paz, que comienza desmantelando las infraestructuras del narcotráfico y el oro ilícito, simplemente correrán la consecuencia de ser hacedores de violencia. Al final es una decisión individual, pero aconsejo por una Colombia Grande que escojan la paz”.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.