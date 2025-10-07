El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Daniel Quintero, volvió a estar en el centro de la controversia por unas declaraciones que provocaron fuertes críticas y burlas en redes sociales.

En esta ocasión, el político antioqueño exaltó al presidente Gustavo Petro con palabras que muchos calificaron como exageradas, al compararlo con figuras históricas de la talla de Martin Luther King, Nelson Mandela y Mahatma Gandhi.

Durante una entrevista en el programa ‘Nos cogió la noche’, Quintero se refirió al momento en que Petro, en un evento en Nueva York, utilizó un megáfono para enviar un mensaje a militares estadounidenses, pidiéndoles desobedecer órdenes que pudieran estar relacionadas con una guerra.

Según Quintero, ese episodio demostró que el mandatario colombiano ha trascendido las fronteras nacionales.

“Lo que hizo Petro en Nueva York es una cosa gigante. Ustedes no han entendido la dimensión de Petro. Lo cierto es que Petro ya no le habla ni siquiera solo al país, le habla a la humanidad”, dijo Quintero en el mencionado espacio, visiblemente emocionado.

Acá, las palabras de Quintero:

El exalcalde fue más allá y aseguró que el presidente colombiano debería ser considerado un líder global al nivel de los grandes íconos de la historia contemporánea. “Es un líder mundial. Los líderes que le hablan a la humanidad son del tamaño de Martin Luther King, de Mandela, de Gandhi. Yo estoy seguro de que va a haber un día donde un cuadro de Mandela o de Gandhi va a estar al lado de uno del presidente Petro”, agregó.

Sus palabras desataron una ola de reacciones inmediatas en redes sociales, donde cientos de usuarios criticaron lo que consideraron una “adoración excesiva” y “fuera de la realidad”. En la publicación del propio Quintero, donde compartió el video de su intervención, los comentarios se llenaron de burlas y memes.

“El chiste del día”, “ahora sí me hizo reír”, “cada vez es peor”, “qué necesidad”, “gracias por hacernos reír”, “todo lo que hay que hacer por un aval”, “ya no sabe qué inventarse”, “ni el presidente se lo cree”, fueron algunas de las respuestas más repetidas por los internautas, quienes interpretaron las palabras del exmandatario local como un intento de ganar favoritismo dentro del Pacto Histórico en plena precampaña presidencial.

No es la primera vez que Daniel Quintero enfrenta críticas por sus declaraciones en favor de Gustavo Petro. Durante su gestión como alcalde de Medellín, en varias ocasiones fue señalado de usar su cargo para hacer activismo político a favor del entonces candidato del Pacto Histórico.

Incluso, en las elecciones de 2022, la Procuraduría lo suspendió temporalmente por presunta participación en política, después de publicar mensajes en redes sociales que fueron interpretados como apoyo explícito a Petro.

Desde entonces, Quintero ha mantenido un discurso abiertamente petrista, defendiendo las políticas del Gobierno y atacando a sus detractores. Sin embargo, esa postura también le ha costado críticas dentro y fuera de su propio movimiento, donde algunos lo acusan de exagerar y de convertir su respaldo en una estrategia para ganar visibilidad con miras a las elecciones de 2026.

A pesar de las críticas, Daniel Quintero no se retractó y, por el contrario, defendió su punto de vista argumentando que las transformaciones impulsadas por Petro trascienden el contexto colombiano. No obstante, el tono de su mensaje volvió a alimentar el debate sobre los límites entre la admiración política y la exageración mediática.

