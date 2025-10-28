Durante la Cumbre Mundial de Premios Nobel celebrada hace unos meses en México, el empresario Carlos Slim propuso una reforma profunda al sistema de pensiones y la manera en la que el dinero se entrega.

Su idea es sustituir las transferencias económicas directas por un modelo basado en empleo, capacitación y generación de ingresos para los adultos mayores, detalla El Cronista.

Slim argumenta que ofrecer oportunidades laborales dignas a las personas mayores mejora su calidad de vida, fortalece la cohesión familiar y reduce la dependencia del Estado, promoviendo una sociedad más productiva y autosuficiente.

Según el empresario, los apoyos económicos han sido útiles para atender emergencias sociales, pero no garantizan un bienestar sostenible si no se acompañan de mecanismos que impulsen la autosuficiencia y el desarrollo del capital humano, añade ese diario.

Por ello, sugiere que los recursos públicos se destinen a programas de capacitación y empleo adaptados a las capacidades de los adultos mayores, de manera que puedan mantenerse activos y económicamente independientes.

Slim resumió su postura afirmando que los países deben enfocarse en generar empleo y bienestar sostenido, más que en entregar dinero sin un propósito productivo. Su propuesta ha generado un amplio debate sobre el futuro del modelo asistencialista y la seguridad social, concluyó ese periódico.

Quién es Carlos Slim y cuáles son sus negocios

Carlos Slim Helú es un empresario, ingeniero y filántropo mexicano considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Nació en Ciudad de México en 1940 y desde joven mostró un gran interés por las finanzas y las inversiones.

Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y comenzó su carrera adquiriendo pequeñas empresas durante las crisis económicas, estrategia que lo llevó a construir un imperio empresarial diversificado.

Slim es el fundador y presidente honorario del Grupo Carso, un conglomerado que abarca sectores como telecomunicaciones, construcción, comercio, energía, industria y finanzas.

Su empresa más conocida es América Móvil, una de las mayores compañías de telecomunicaciones de América Latina, que agrupa marcas como Telcel, Telmex y Claro.

Además, controla importantes negocios en Grupo Inbursa (servicios financieros), Grupo Sanborns (tiendas y restaurantes) y empresas de infraestructura como CICSA. También tiene participación en el sector inmobiliario y energético, y ha invertido en empresas internacionales, como The New York Times.

A través de la Fundación Carlos Slim, impulsa programas de educación, salud y desarrollo social en América Latina. Su visión empresarial se basa en la productividad, la inversión en capital humano y la autosuficiencia económica.

