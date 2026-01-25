La más reciente encuesta presidencial del Centro Nacional de Consultoría (CNC), financiada por la revista Cambio y realizada entre el 15 y el 21 de enero de 2026, muestra a Iván Cepeda como líder en intención de voto con el 28,2 %.

Sigue a PULZO en Discover

Le siguen Abelardo de la Espriella con 15,5 % y Sergio Fajardo con 9,8 %, consolidando un escenario competitivo de cara a las consultas del 8 de marzo y las elecciones presidenciales de mayo. De este sondeo sorprende notablemente el aumento de intención de voto por el espectro del centro político, representado desde hace varios años por Fajardo.

En cuarto lugar aparece Claudia López con 3,7 %, mientras que otros aspirantes como Vicky Dávila, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán registran porcentajes cercanos o inferiores al 2,5 %.

Un dato clave es que más del 23 % de los encuestados se mantiene entre el “ninguno” y el “no responde”, lo que convierte a este grupo en un electorado decisivo para los candidatos.

Lee También

En cuanto a las consultas, el 39,7 % votaría en la Gran Consulta por Colombia y el 36,3 % en el Pacto Amplio. Dentro de este último, Cepeda domina ampliamente con el 69,2 %.

En escenarios de segunda vuelta, Cepeda se impondría tanto a De la Espriella como a Fajardo, lo que lo perfila como el favorito para suceder a Gustavo Petro, según esta medición.

Encuesta de Guarumo da a Cepeda como el favorito

La más reciente encuesta Percepción País de Guarumo y Ecoanalítica, revelada por El Tiempo, muestra que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 con el 33,6 %.

El estudio se basó en 4.245 encuestas presenciales realizadas en 83 municipios del país entre el 14 y el 22 de enero, siendo la primera medición de 2026 con esta metodología.

El sondeo recoge el ambiente político tras decisiones como el aumento del salario mínimo impulsado por el gobierno de Gustavo Petro y hechos internacionales de alto impacto.

En segundo lugar aparece Abelardo De la Espriella, candidato de derecha que aspira por firmas, con el 18,2 %. Le siguen Paloma Valencia, del Centro Democrático y la Gran Consulta por Colombia, con el 6,9 %, y Vicky Dávila con el 4,1 %. Sergio Fajardo ocupa el quinto lugar con el 3,9 %, mientras otros aspirantes registran porcentajes inferiores al 3,5 %.

El nivel de indecisos o quienes no responden alcanza el 13 %. En los escenarios de segunda vuelta, Cepeda vencería a todos sus principales rivales, aunque con un alto porcentaje de votantes indecisos o que optarían por no votar por ninguno, cercano al 25 % o más.

Este grupo se perfila como decisivo para el resultado final. Además, la encuesta señala que la consulta del Pacto Amplio tendría mayor participación que la Gran Consulta por Colombia, y que Paloma Valencia lidera la consulta de centro-derecha.

* Pulzo.com se escribe con Z