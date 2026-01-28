Este miércoles 28 de enero, el cantante puertorriqueño Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, anunciaron que están esperando su segundo hijo juntos. La revelación se hizo justo el día del tercer aniversario de su matrimonio.

En una publicación emotiva en Instagram, la pareja compartió una fotografía donde se aprecia la barriga de Nadia, con las manos de ella, de Marc y de su hijo mayor, Marco, posadas sobre el vientre en un gesto de unión familiar.

El mensaje que acompañó la imagen no dejó dudas sobre la emoción que embarga a la familia: “¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nadia Ferreira Muñiz (@nadiaferreira)

Esta frase, cargada de gratitud y fe, ha provocado miles de reacciones positivas en las diferentes redes, donde fanáticos y celebridades han felicitado a la pareja por esta nueva bendición.

Nadia, de 26 años, muestra en la foto unas curvas avanzadas, lo que sugiere que el embarazo ya lleva varios meses, aunque la pareja no ha revelado detalles específicos como la fecha exacta de nacimiento o el sexo del bebé.

Esta noticia no solo celebra el amor entre Marc y Nadia, sino que también resalta la solidez de su relación en medio de la agitada vida del artista. Marc Anthony, de 57 años, conocido por éxitos como ‘Vivir mi vida’ y ‘Valió la pena’, ha logrado equilibrar su carrera musical con su rol de padre, algo que ha sido evidente en las publicaciones familiares que comparte ocasionalmente.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

Marc Anthony, cuyo nombre real es Marco Antonio Muñiz, se convertirá en padre por octava vez con la llegada de este nuevo bebé. Actualmente, el cantante tiene siete hijos, fruto de sus relaciones anteriores y su matrimonio actual con Nadia Ferreira.

Sus hijos mayores provienen de su relación con Debbie Rosado, una oficial de policía con quien estuvo de 1993 a 2000. Juntos tuvieron a Arianna Muñiz, nacida en 1994, y Anthony adoptó a Chase (originalmente Alex), hijo de Rosado de una relación previa, nacido en 1995. Aunque no se casaron, esta unión marcó el inicio de la paternidad para Marc, quien ha mantenido una relación cercana con ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Anthony (@marcanthony)

Posteriormente, en su matrimonio con la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres (de 2000 a 2004), nacieron Cristian Marcus Muñiz en 2001 y Ryan Adrian Muñiz en 2003. Ambos hijos han seguido los pasos artísticos de su padre; Ryan, por ejemplo, ha debutado como modelo y ha sido visto en eventos públicos junto a Marc. Torres y Anthony mantuvieron una relación intermitente, casándose dos veces, pero finalmente se divorciaron amigablemente.

Uno de los capítulos más mediáticos fue su unión con Jennifer Lopez, con quien se casó en 2004 y se divorció en 2014. De este matrimonio nacieron los mellizos Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz en febrero de 2008. Emme, en particular, ha ganado atención por su talento vocal, acompañando a su madre en presentaciones como el Super Bowl 2020. Max, por su lado, mantiene un perfil más bajo, pero ambos han sido parte de la vida pública de sus famosos padres.

Finalmente, con Nadia Ferreira, Marc tuvo a su séptimo hijo, Marco, en junio de 2023. Marquito, como lo llaman, ha sido protagonista de tiernas publicaciones, como una reciente donde aparece con una guitarra en mano, simulando ser músico como su padre.

¿Cuánto llevan Marc Anthony y Nadia Ferreira?

La historia de amor entre Marc Anthony y Nadia Ferreira ha sido una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento latino. La pareja se casó el 28 de enero de 2023 en una lujosa ceremonia en Miami, rodeados de celebridades como David y Victoria Beckham, Salma Hayek y Ricky Martin. Este miércoles, precisamente en su tercer aniversario, anunciaron el embarazo, marcando tres años de matrimonio oficial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Anthony (@marcanthony)

Sin embargo, su relación comenzó antes, en marzo de 2022, cuando se les vio juntos por primera vez en un evento en México. Nadia, entonces de 22 años, y Marc, de 53, confirmaron su romance poco después, y en mayo de ese año anunciaron su compromiso.

La diferencia de edad de 31 años provocó titulares, pero la pareja ha demostrado su solidez con hitos como el nacimiento de Marco y ahora este segundo hijo.

