En las últimas horas, la artista estadounidense sorprendió con una confesión sincera sobre una profunda conversación que tuvo con sus gemelos, Max y Emme , fruto del amor que tuvo con el también cantante Marc Anthony.

En su más reciente aparición en el programa ‘The Howard Stern Show’, Jennifer Lopez aseguró que sus hijos la confrontaron diciéndole que ella “no era una madre normal”, pues no estaba presente para ellos cotidianamente. Fue una conversación que, según JLo, la hizo replantear su rol como madre.

Durante la charla, López recordó lo que sus hijos le expresaron en medio de la pandemia, cuando tenían alrededor de 10 años:

“Me dijeron: ‘No eres una mamá normal. No estás aquí todos los días. No nos traes y recoges como las demás mamás’”, dijo en el mencionado espacio, según lo recogido por People.

Esa frase fue para ella una llamada de atención. En sus propias palabras: “Y me di cuenta de lo mucho que me necesitaban ahí”.

Acá, una foto de Jennifer Lopez con sus hijos:

Jennifer Lopez With Max & Emme At Their 17th Birthday Party 😍 pic.twitter.com/0QI3J4FOEc — John JLover (@John_JLover1) February 23, 2025

Según relató, hasta ese momento había estado funcionando a toda velocidad, intentando ser proveedora mediante el trabajo constante. Admitió que estaba acostumbrada a tener “ayuda de sus seres queridos y niñeras” para criar a sus hijos.

Más adelante, Jennifer hizo una reflexión que tradujo esa experiencia en un ajuste de sus prioridades: “No se trataba solo de darles una vida maravillosa, sino de estar ahí para ellos en todo momento”.

Ese “estar ahí” no era solo presencia física ocasional, sino una presencia constante en las rutinas, decisiones y gestos cotidianos. Y ella misma se los expresó de este modo:

“Si antes no sabían cuánto los amo y que ustedes son lo principal de mi vida… con todo lo que hago por ustedes, ahora lo van a saber”, recordó haberles dicho.

Para JLo, este episodio fue decisivo. Declaró que a partir de esa conversación cambió su enfoque y ahora procura demostrar su amor con hechos, con acciones, y no solo con palabras o regalos.

Según ella, quienes la rodean —incluido su mánager— han entendido que sus hijos son su prioridad, hasta el punto en que si ella dice “no” por algo que concierne a ellos, los demás lo respetan sin cuestionar.

Ella misma califica ese momento como una “llamada de atención” que permitió reconstruir una relación más cercana con Max y Emme. Ahora sostiene que tienen “la mejor relación”, basada en la confianza y en el reconocimiento mutuo.

