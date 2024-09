Recordemos que la ‘diva del Bronx’, Jennifer López, enfrenta un divorcio con Ben Affleck desde el pasado 20 de agosto, en medio de su segundo aniversario de su segunda ceremonia de bodas, la cantante tramitó su solicitud frente al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Pues bien, este fin de semana se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine de Toronto en el que Jennifer López fue fotografiada tomada de la mano con Matt Damon.

Lo particular de la imagen es que Matt Damon y Ben Affleck son amigos desde 1988, más de 30 años de amistad que se ven en riesgo por la foto, según comentarios de los seguidores, quienes fueron los primeros en cuestionarse la foto y el vínculo entre los galanes.

En medio de la gala, la cual fue la primera en la que Jennifer López hace presencia después de la noticia de su divorcio, lució un vestido que llamó toda la atención de los millones de seguidores que estaban conectados con la publicación de la estadounidense.

