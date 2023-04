La inseguridad en Colombia parece no tener control y ningún ciudadano se salva de la delincuencia en Colombia. Esta vez le tocó a una periodista de Noticias Caracol.

Catalina Botero, quien es corresponsal del canal en la ciudad de Medellín, fue víctima de los ladrones en Provenza, un reconocido sector de la capital antioqueña.

“Les cuento que me abrieron el carro. Me robaron absolutamente todo, me robaron la plata que tenía para pagar la cuota del carro, un computador, los papeles, me abrieron el carro y me sacaron el bolso”, contó la reportera en sus historias de Instagram.