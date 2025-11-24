Un fuerte accidente de tránsito provocó congestión y alerta en la mañana de este lunes en la vía Tunja–Bogotá, a la altura del sector de Tierra Negra. El siniestro involucró a un bus de transporte intermunicipal y a una tractomula, lo que obligó a la movilización inmediata de organismos de socorro y ambulancias de la ESE de Ventaquemada.
(Vea también: [Video] Terrible accidente en vía La Vega-Bogotá: tractocamión se volcó y destruyó una casa)
#Atención 🚨Hace pocos minutos se registró un aparatoso acc¡dente de tránsito en la vía #Bogotá – #Tunja, sector Tierra Negra en #Ventaquemada. Por el momento, no hay reporte oficial sobre el estado de las personas involucradas en el incidente.#NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/ibXPmWZTQxLee También
Senadora de Comunes saludó a Maduro de cumpleaños y le envió "ánimo para seguir avanzando" Escándalo deja ver las costuras de la “paz total” de Petro y grietas en seguridad nacional Francia Márquez responde a chats que la vinculan con disidencias de las Farc y dinero sucio "El presidente se quedó sin datos": le caen a Petro por silencio luego de informe de Caracol TV
— NCT NOTICIAS (@NCTNOTICIAS) November 24, 2025
Heridos en accidente de la vía Bogotá-Tunja
De acuerdo con la Policía de Tunja, 26 personas fueron valoradas en el lugar y 2 más tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales: la Clínica de los Andes y el Hospital Metropolitano de Tunja. Según los reportes conocidos por El Tiempo, ninguno de los afectados presenta lesiones de gravedad.
#Atención, un accidente de tránsito se presentó en la mañana de este lunes en la vía #Tunja – #Bogotá en el sector de Tierra Negra.
La situación, que involucra a un bus de transporte intermunicipal y a una tractomula, ya está siendo atendida por los organismos de socorro y… pic.twitter.com/LiJsG3zZiR
— Boyacá Sie7e Días (@boyacasietedias) November 24, 2025
En el accidente estuvieron involucrados un camión de carga pesada y un bus de la empresa Los Libertadores. La movilidad estuvo afectada mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO