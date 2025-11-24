Un fuerte accidente de tránsito provocó congestión y alerta en la mañana de este lunes en la vía Tunja–Bogotá, a la altura del sector de Tierra Negra. El siniestro involucró a un bus de transporte intermunicipal y a una tractomula, lo que obligó a la movilización inmediata de organismos de socorro y ambulancias de la ESE de Ventaquemada.

Las autoridades pidieron a los conductores avanzar con máxima precaución mientras continúa la atención en la zona.

Heridos en accidente de la vía Bogotá-Tunja

De acuerdo con la Policía de Tunja, 26 personas fueron valoradas en el lugar y 2 más tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales: la Clínica de los Andes y el Hospital Metropolitano de Tunja. Según los reportes conocidos por El Tiempo, ninguno de los afectados presenta lesiones de gravedad.

#Atención, un accidente de tránsito se presentó en la mañana de este lunes en la vía #Tunja – #Bogotá en el sector de Tierra Negra. La situación, que involucra a un bus de transporte intermunicipal y a una tractomula, ya está siendo atendida por los organismos de socorro y… pic.twitter.com/LiJsG3zZiR — Boyacá Sie7e Días (@boyacasietedias) November 24, 2025

En el accidente estuvieron involucrados un camión de carga pesada y un bus de la empresa Los Libertadores. La movilidad estuvo afectada mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes.

