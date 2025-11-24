En la mañana de este lunes 24 de noviembre se registró un grave accidente de tránsito en la vía La Vega–Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, el cual provocó una fuerte afectación en la movilidad y causó alarma entre los conductores que transitaban por la zona del Alto de Minas, uno de los tramos más complejos y concurridos de ese corredor vial.

Acá, un video de lo sucedido:

🚨 #AlertaBogotá Grave accidente en la vía Bogotá-La Vega: volcamiento de una tractomula deja al menos una víctima y paso restringido. pic.twitter.com/GMk6cEBA0F — Alerta Bogotá FM (@AlertaBogota) November 24, 2025

El incidente ocurrió cuando un tractocamión que transportaba una carga de cemento perdió la estabilidad por razones que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Según los primeros reportes conocidos, el vehículo pesado terminó volcado sobre la carretera, quedando de costado y esparciendo gran parte de su carga a lo largo del pavimento.

La escena, captada por algunos ciudadanos que se movilizaban por el punto, obligó a la presencia inmediata de ambulancias, personal de rescate y unidades de tránsito, que llegaron al lugar para atender la emergencia, asegurar la zona y tratar de reorganizar el flujo vehicular.

Acá, más imágenes del siniestro:

#CUNDINAMARCA. Se presenta fuerte accidente de tránsito en la vía La Vega – Bogotá, en el sector de Alto de Minas. Tractocamión cargado de cemento sufre volcamiento. Al momento, no se conoce el estado de salud del conductor del pesado vehículo. ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3Y374 pic.twitter.com/agd4Ohok9H — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 24, 2025

Debido a la magnitud del accidente y al riesgo que representaba la carga dispersa, ambos sentidos de la vía fueron cerrados mientras los equipos especializados adelantaban las labores pertinentes.

En las imágenes que se viralizaron se observa al vehículo completamente volcado, así como un amplio tramo de la vía cubierto por el cemento que transportaba. Incluso, se aprecia que una vivienda ubicada a un costado de la vía sufrió graves afectaciones y casi es arrasada por completo.

Por ahora no se tiene información confirmada sobre personas lesionadas. Las autoridades tampoco han entregado detalles sobre el estado de salud del conductor del vehículo accidentado.

Todo permanece bajo verificación mientras avanzan los procedimientos de atención y la investigación que busca esclarecer si la pérdida de estabilidad del camión se debió a fallas mecánicas, exceso de velocidad, condiciones de la vía o algún otro factor externo.

El cierre de la vía La Vega–Bogotá, uno de los tramos de ingreso y salida desde el occidente de Cundinamarca hacia la capital, ha generado represamiento de vehículos y dificultades de movilidad tanto para viajeros como para transportadores de carga.

Algunos conductores reportaron largas filas y demoras significativas mientras esperaban indicaciones de las autoridades sobre la posible habilitación del paso.

