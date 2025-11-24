El caso de María Paula Rey, una joven de 28 años que fue atropellada el pasado 27 de octubre de 2025, ha sido calificado como “milagroso”. Su vida cambió aquel día, cuando ella y su hermana resultaron arrolladas en el kilómetro 70 de la vía Bogotá-Girardot, sector de Chinauta, Fusagasugá, Cundinamarca, por un camión cuyo conductor cometió el vil acto de huir tras el impacto, sin prestar socorro ni alertar a las autoridades.

Los pronósticos iniciales eran funestos. María Paula presentaba graves heridas en la cabeza, y los expertos le advertían a su familia que la joven tardaría meses en recuperar el habla, si acaso llegaba a hacerlo. “El neurocirujano incluso nos dijo que, si lograba pronunciar una palabra, sería dentro de seis meses”, recuerda con dolor su hermana Karen Rey Pardo. Sin embargo, en una vuelta insólita de los hechos, María Paula sorprendió a todos recuperando el habla mucho antes de lo estimado, un hecho que su familia considera nada menos que milagroso, como lo mostró un informe de Noticias Caracol.

“Es un milagro. Tenemos fe en que ha sido la mano de Dios”, declara conmovida Karen Rey Pardo en el citado noticiero. Cada palabra que pronuncia María Paula brinda aliento a su familia y se convierte en un estandarte de esperanza. A pesar de enfrentarse a un largo camino de rehabilitación, su victoria cotidiana alimenta a sus seres queridos, que la recuerdan como una mujer trabajadora y una madre dedicada.

Mientras ella lucha por su recuperación, la Policía no descansa en su empeño de dar con el responsable de su drama, quien hasta el momento se mantiene en fuga. Este lamentable incidente ha puesto en evidencia la omisión de socorro, delito tipificado en el artículo 131 del Código Penal Colombiano que castiga a todo individuo que, teniendo la posibilidad de asistir a otro en situación de peligro, opta por ignorarlo.

“Imagínate que hubiera sido en una carretera sola, se nos mueren las dos. No paró, hizo omisión, y eso nos queda en el corazón: tristeza”, mencionó la hermana.

