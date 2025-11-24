El pasado miércoles en la noche se perpetró un grave hecho contra un empleado de una estación de gas de Terpel en la avenida Primero de Mayo, Puente Aranda, en Bogotá. Uno de los trabajadores sufrió una fractura de tibia tras ser atropellado por un conductor luego de negarse a despachar combustible en un tarro, según las regulaciones de la empresa. A raíz de esto, la familia del afectado levantó su voz en Citytv para reclamar justicia y de medidas de seguridad más rigurosas.

Según el testimonio de la madre del trabajador identificado como Cristian, y presente durante el incidente, la solicitud del conductor produjo un altercado verbal que derivó en violencia física. “En medio de la discusión, el conductor aceleró su coche y encima de Cristian pasó”, reveló la mamá en el citado portal. Los videos de seguridad de la estación muestran el momento exacto del atropello, tras el cual el conductor emprendió la huida sin prestar socorro al herido.

La evidencia del video también recoge insultos por parte del agresor y de su madre hacia los empleados de la gasolinera, produciendo un ambiente tenso y hostil, según explicó la madre de Cristian. Asimismo, hizo hincapié en la falta de seguridad en la estación, una circunstancia que, a su juicio, expone a los empleados a este tipo de riesgos a menudo, de acuerdo con el noticiero.

Ante la delicada situación de salud que enfrenta Cristian, la familia ha presentado una denuncia solicitando a las autoridades la pronta búsqueda y captura del conductor. Además, la afectada madre lanzó un llamado a la empresa propietaria de la estación de gas para que refuerce las medidas de seguridad en pro de la protección de los trabajadores. El joven sufrió una fractura de tibia.

Por su parte, la empresa no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente, pero se espera que en las próximas horas emita un comunicado al respecto.

