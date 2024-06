Santiago Vargas se ha destacado por su talento y se ha ganado un reconocimiento dentro del gremio del periodismo de entretenimiento debido a su presencia por años en ‘Lo sé todo’, uno de los programas insignia del Canal 1.

Luego de retirarse de aquel programa, volver por unas cuantas semanas e irse nuevamente, ahora se encuentra en RCN, en ‘Mañana Express’, en donde ha podido incluso aparecer en set con los demás presentadores.

Lo cierto es que parece que tanto trabajo lo ha enfermado y lo llevó a estar hospitalizado por varios días. Ahora que salió, les contó a sus seguidores qué fue lo que le descubrieron y hasta mostró los tratamientos que el doctor le mandó.

Conectado a un aparato para poder respirar mejor, el presentador escribió:

“Salimos de la clínica, mi gente, ahora toca seguir cuidándonos en casita. Gracias por los mensajes cargados de buena energía. Amigos, no puedo hablar tanto, me mandaron absoluto reposo, tengo incapacidad hasta la otra semana y como saben, mi trabajo es hablar, así que toca cuidar la herramienta. Lo que me dio fue una infección en las vías respiratorias superiores y unas crisis en las amígdalas”.

Mostró que una de las cosas que lo estaban manteniendo vivo, prácticamente, era que se estaba alimentando bien y que eso lo estaba haciendo sentir mucho mejor.

Por supuesto, los mensajes de sus amigos y colegas no se hicieron esperar, así que le desearon pronta recuperación a través de varios mensajes.

