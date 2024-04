Por: LA CHISMOSA

Es habitual que Ana Karina Soto cuente y revele situaciones que vive en su vida diaria, ya sea en los programas del Canal RCN que presenta o en la vida familiar con su esposo Alejandro Aguilar y su hijo Dante. Y el pasado lunes 15 de abril del 2024 ocurrió un accidente mientras estaba al aire en ‘Mañana Express’, lo que causó bromas y risas de quienes la rodeaban.

Sin filtro y sin ocultar lo ocurrido, la oriunda de Ocaña publicó en su perfil de Instagram una serie de videos en la que cuenta lo que hicieron Carlos Marín, Carolina Araujo y Sandra Bohórquez. Todos ellos ‘la echaron al agua’ y se burlaron de forma cruel por un daño en su calzado, pero ella lo tomó de la mejor forma y con tranquilidad.

¿Cuál fue el accidente de Ana Karina Soto, del que se burlaron en el Canal RCN?

Mientras participaba en el programa mañanero, inesperadamente se rompió el tacón de la sandalia que tenía puesta, pero tuvo que disimular que todo estaba bien. Sin embargo, el presentador Carlos Marín se dio cuenta de la situación y la echó al agua, lo que llevó a esta reacción de Soto en sus historias de Instagram:

“Aquí, muerta de la risa, leyendo mensajes de ‘la boleteada’ que me pegó Carlos Marín al aire, esta mañana, en ‘mañana Express’ porque se me volvió a dañar la sandalia. Se me partió el tacón de la sandalia cuando estábamos al aire y fue muy chistosos porque, de verdad, casi me caigo. Tambaleé y entramos (al aire), yo regia, como si nada hubiese pasado… El otro va y me pega semejante ‘boleteada’ al aire. Fuera de eso, Carolina Araujo también hace unas historias”.

Después compartió la historia de Carolina Araujo, que junto a Sandra Bohórquez se burlaban fuera del aire del incidente, dejando esta conversación entre ellas:

– Araujo: “Quiero que miren cosas que pasan en el ‘en vivo’: ‘Anita’, ‘Anita’: ¿Qué pasó ahí? [risas]”.

– Soto: “Se me dañó la sandalia [risas]…”.

– Araujo: “Sandra casi se queda sin aire, al aire… ¿Y el tacón en dónde está [risas]? ¡No puedo! [risas]”.

– Soto: “Y yo al aire, y cuando volvimos, así, como si nada”.

– Araujo: “Hasta que ‘Charlie’…”.

– Bohórquez: “Pero ella, siempre, regia”.

– Araujo: “Regia, siempre”.

– Soto: “Nunca ‘in-regia’ [risas]”.

No es la primera vez que le pasa a Ana Karina Soto algo así

Después de mostrar la historia de su compañera del canal RCN, Ana Karina contó que en el pasado había tenido incidentes similares con el mismo par de sandalias, pero ella creyó que habían quedado en perfecto estado después de arreglarlas: “¿Cómo la vieron? ¡No, no, no! Lo peor de todo es que esas sandalias ya se me habían dañado antes, lo que pasa es que, como son de mis sandalias favoritas, las mandé arreglar y dije: ‘Quedaron perfectas, superbién arregladas’…”.

Pero parece que toda la historia con sus queridas sandalias terminó con este accidente y lo dijo la presentadora para finalizar sus historias:

“Afortunadamente, estábamos en la sección de Germán Castellanos, ‘el Charaleño de oro’, pero igual, me ‘boletearon’ al aire. Y yo intentando disimular, siempre regia, nunca ‘in-regia’ y qué va. Ya final, final, no va más mis pobres sandalitas [sonido de llorar]”

Y así como no es la primera vez que Ana Karina Soto tiene un problema así con sus zapatos y su vestuario, ha tenido otros problemas en vivo, como la ocasión en la que se fracturó un dedo en una actividad de ‘Buen Día, Colombia’. Pero la exintegrante de ‘Protagonistas de Novela’ ha sabido llevar estas situaciones sin complejos.