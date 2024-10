Josse Narváez, uno de los actores colombianos más recordados por su participación en producciones como ‘La traicionera’, ‘La sustituta’, ‘La dama de Troya’ y ‘Mujeres asesinas’, regresa a la pantalla colombiana como Antonio Miranda en la serie ‘Escupiré sobre sus tumbas’, la nueva producción de Caracol que se estrena este 28 de octubre.

Pulzo tuvo la oportunidad de entrevistar al actor durante el lanzamiento, en el cual Narváez reveló que su esposa, Cristina Hurtado, desconocía completamente los detalles de lo que él tuvo que hacer en su papel.

“A mí me quitaron todo, me despojaron de todo. Se van a encontrar con unas sorpresas que ni yo me imaginé que podría hacer posibles. Hay mucha piel, pero todo estuvo muy bien manejado; tuvimos una ‘coach’ de intimidad increíble, nos cuidaron un montón. Pero sí, van a conocer bastante de mí”, comentó Josse en la entrevista de Pulzo.

El actor explicó que la serie incluye varias escenas que muestran bastante piel. Aunque todo fue tratado con delicadeza, se mostró más de lo que había mostrado en otras novelas. Sin embargo, comentó que su esposa se llevará una sorpresa al ver estas escenas, ya que no le había contado los detalles.

“Ella no sabe, pero no se va a molestar por eso. Ella sabe que es mi oficio, mi profesión, lo entiende y lo disfruta mucho. Al contrario, es fan de decirme que me quite todo; es quien más me aplaude, así que no tengo problema por ese lado”, afirmó el actor a Pulzo.